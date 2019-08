Un joven de 28 años identificado como Javier Silva lucha por su vida luego de ser atropellado por una moto que corría picadas, junto a otra, y tras embestrilo se dieron a la fuga.

El hecho que por poco acaba con la vida de la víctima ocurrió a las dos de la madrugada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Silva, padre de tres niños fue gravemente herido, razón por la que fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, de Lomas de Zamora donde se encuentra en estado crítico con múltiples lesiones faciales, fracturas en miembros superiores e inferiores, hemotórax, y hemorragias.

En diálogo con Crónica HD, Mariela Silva, hermana del joven herido dijo que el cuadro médico se agravó porque se retrasó el traslado a terapia intensiva. "Ahora le están realizando tomografías para ver como se puede revertir quirúrgicamente", contó. Y añadió: "Confío en las manos de los medicos, enfermeras, que se que van a hacer todo lo posible para que mi hermano de 28 años pueda salvar su vida".

Con lágrimas en los ojos la mujer rogó que por favor "no se repita" un caso así. "Quiero que la situacion de mi hermano no sea en vano", sostuvo. Y pidió que cualquier testigo que haya presenciado el hecho que se presente a declarar para que el caso no quede impune. "Me dirijo con el corazón abierto, pero hoy es mi hermano, mañana puede ser el de uno de ustedes, por favor quien haya visto algo que se presente a declarar", cerró.