La Fiscalía cuenta con una prueba que entregaron los amigos de Fernando Pastorizzo. La misma podría complicar a una amiga de la imputada. Se lo escucha llorar y contar los golpes que Nahir Galarza le propinó la noche de Navidad

Los abogados defensores de Nahir, Víctor Rebossio y Horacio Dargainz, están centrados en fundamentar su teoría sobre la emoción violenta ante la supuesta violencia de género que sufría la joven. Pero ayer se conocieron detalles de lo ocurrido la noche de Navidad, donde se contradice la hipótesis defensiva.



Agustín Ladner, uno de los amigos de la víctima, declaró ante el fiscal Sergio Rondoni Caffa, que al despertarse el lunes 25 por la mañana "tenía un mensaje de él (Fernando) en el grupo que decía que lo habían golpeado, que lo habían metido en una casa y que le habían pegado".



Según elonce.com.ar, este audio fue aportado a la causa y llorando señala como la responsable de la agresión a Nahir y Sol Martínez, y que "lo habían amenazado que no dijera nada porque si no iban a decir que él le pegaba a ella".

Capturas del chat que prueban que Fernando fue golpeado.

Ladner contó que Fernando relató que la agresión que sufrió fue en la casa de Nahir: "El audio lo mandó a las 8.46. Cuando salía del boliche Bikini, Fernando estaba hablando con Nahir y de la nada sintió una trompada, miró y era Sol Martínez, eso pasó en la calle; y según lo que me contó estuvieron discutiendo, le pegaron y no sé cómo lo metieron a la casa de ella (de Nahir, ubicada a la vuelta del boliche) y cerraron con candado la puerta y le pegaron adentro. Tenía un ojo hinchado y tenía chichones en la cabeza".

Evidencia que recibió un golpe.

Ladner brindó más detalles: "Fernando y Nahir siempre se peleaban, no se agredían pero discutían. Él siempre decía que no se iba a ir con ella pero se terminaba yendo a la casa. Desde que lo conozco, desde hace tres años, siempre estuvo con ella".

Así relataba como lo golpearon.

Por último contó que el 18 de noviembre pasado Nahir le desbloqueó el teléfono, le sacó una foto a Fernando durmiendo y se lo envió a sus contactos. "Él tenía un Motorola que lo desbloqueaba con el dedo, tenía un patrón complicado, pero una noche nos mandaron una foto de él durmiendo y Fernando nos dijo que Nahir le desbloqueó el teléfono con su dedo y que le sacó la foto dormido y le borró un montón de gente", relató.

El incidente sucedió la noche de Navidad.

Juan Cabrera, otro de los amigos de la víctima, aportó su relato a la investigación. Contó la conversación que mantuvo con Fernando el lunes 25 de diciembre por la tarde.



"Nos sentamos en el patio a hablar de cómo estaba y quién le había pegado; y ahí me contó con detalles que había sido Nahir con Sol Martínez; que según él, Sol lo agarró del cuello y le pegó una piña en la cara y Nahir lo agarró de la cabeza y le pegó contra la pared; y ahí es cuando perdió el conocimiento un toque", relató.

Fernando confiesa que nunca esperaba ese descenlase.