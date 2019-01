Finalmente, una pericia indicó que la bala que mató a una pasajera que iba en un colectivo cuando fueron asaltados partió de un policía y no del delincuente. El disparo mortal no habría salido del arma de los dos delincuentes Gabriel Ledesma y Mauricio Nahuel Parodi, que terminaron heridos y detenidos.

De acuerdo a las pericias, la bala que mató a la pasajera correspondería al arma del joven agente de la Policía de la Ciudad que intervino durante el hecho, el 27 de diciembre de 2018, mientras se encontraba de civil. El fiscal a cargo del expediente, Andrés Devoto, notificó al policía de la imputación por "homicidio agravado por el empleo de armas" y le tomó declaración, aunque no impuso ninguna medida restrictiva en su contra al considerar que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

"Yo iba al lado de una señora, charlando. Cuando subieron los delincuentes le agarré la mano y le dije que no me quería morir. Ella me dijo no te vas a morir. Se acercó un delincuente y le disparó por nada". Aldana fue testigo del homicidio de Sandra Rivas , que murió al recibir un disparo en la cabeza cuando iba en un colectivo por el sur del Gran Buenos Aires. Pero sus dichos de aquel entonces se contraponen con este informe de la pericia.

Lo que más lo complica al uniformado es que el disparo mortal entró por la nuca de Rivas y salió por la cara, debajo de un ojo. Los ladrones se encontraban en la tercera fila de asientos, al igual que la víctima, mientras que el agente estaba detrás. El ángulo del tiro fue de derecha a izquierda, levemente de arriba hacia abajo, con una inclinación de unos 20 grados.

El hecho se produjo el 27 de diciembre a la tarde en un interno de la línea 338, más conocido como "La Costera", en Ruta 4, entre Olimpo y Condie, en el límite de los partidos de Lomas de Zamora y Esteban Echeverría, a una cuadra del Riachuelo y a 30 de la feria La Salada.