San Justo. La víctima fue abordada dentro del local. (Google Maps)

Un ex policía bonaerense recibió dos balazos cuando se encontraba comprando en un local de ropa de San Justo . Se investiga si los motochorros que actuaron en el ilícito lo venían siguiendo porque según testimonio de su propia mujer llevaba un maletín con 50.000 pesos, porque se iba a encontrar con su contador.El violento hecho ocurrió en una casa de ropa "Vanguardia", ubicada en Hipólito Irigoyen 2326, esquina Marcon, en esa localidad del partido de La Matanza . Allí ingresó, de 55 años, policía bonaerense retirado que le solicita al propietario del local una prenda. Éste, en el momento que va al depósito, escucha unas detonaciones de armas de fuego y al salir se encuentra con el ex efectivo baleado en su pierna y abdomen, por lo que fue trasladado al hospital Paroissien, donde al cierre de esta edición fue operado.El delincuente, de unos 45 años y que vestía un jean claro y buzo gris, se subió a una moto Kawasaki color amarillo, donde lo aguardaba su cómplice, para darse a la fuga. La mujer del efectivo,, indicó que su marido iba a encontrarse con su contador y llevaba un maletín con 50.000 pesos para realizar un depósito. No hubo ningún elemento robado.