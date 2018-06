El hecho ocurrió en Villa Sarmiento, Córdoba.

Un hombre baleó a su ex novia, mató a su ex suegra y a su ex cuñado y luego se suicidó en la provincia de Córdoba. El acusado cumplía libertad condicional tras amenazar de muerte a una mujer que fue su pareja en el 2011.

El acusado, Federico Cortez (30) llevó a su hijo de dos años a la casa de la madre del pequeño, situada en Villa Sarmiento, comenzó a discutir con la joven (25) y empezó a disparar.

Yohana Castro, ex pareja del sospechoso y madre del menor, fue herida de bala y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Villa Dolores.

La masacre conmocionó a Córdoba.

En tanto, la ex suegra del acusado, Deolinda Alvarez Castro (43) y su ex cuñado Cristián Castro (21) también fueron baleados y fallecieron al llevar al hospital.

Luego de cometer el crimen, Cortez escapó corriendo de la vivienda y, a 200 metros, se suicidó de un disparo.

El violento estaba cumpliendo libertad condicional por haber amenazado a una pareja anterior. Los crímenes fueron caratulados como "femicidio vinculado".



La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año.