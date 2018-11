El GAD también trabajó en la zona. (La Síntesis)

Personal de Policía Científica, GAD, Delitos Complejos y Policía de la ciudad de Saladillo trabajan en el predio donde fue hallado el cuerpo sin vida deque fuera autor de disparos contra su ex pareja y la hija de ella, en la jornada del lunes 5.De acuerdo a fuentes confiables, extraoficiales, el cadáver fue encontrado decapitado, lo que le da un marco de horror a la causa.Todo es materia de investigación y en las próximas horas se conocerán detalles que permitan establecer otras cuestiones vinculadas. La búsqueda de la parte cercenada del cuerpo de Domínguez se realizó en lugares cercanos y contenedores, sin resultados, según informa el sitio lasintesis.com.ar.



Grupo Gad y Asuntos de Delitos Complejos de la ciudad de La Plata, siguen realizando las tareas de rigor tras el hallazgo del cuerpo de Domínguez, el martes a las 18 hs.



Policía Científica realiza los peritajes.

En un principio, todo indicaba que se trataba de un suicidio, pero luego en las condiciones en las que fue hallado el cuerpo, decapitado, en donde hasta el momento no se halló la cabeza del cadáve. y con un arma lejos del cuerpo, se comenzó a trabajar sobre la hipótesis de homicidio y todo indicaría que no lo asesinaron en el lugar donde fue encontrado ya que no hay rastros de sangre, según señala abcsaladillo.com.ar.

Recordemos que Domínguez estaba siendo buscado desde el martes a la tarde luego de haber efectuado disparos contra su ex pareja y su hija, quienes se recuperan en el Hospital Posadas.