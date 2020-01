Un hombre atacó a tiros a su ex mujer, con quien tenía cuatro hijos en común, y a la nueva pareja de ella, tras lo cual se suicidó, en pleno centro de la ciudad de Corrientes, informaron este viernes fuentes policiales.



El subjefe de la Policía de Corrientes, Eduardo Acevedo, detalló que el episodio ocurrió este jueves a la tarde, cuando Eduardo Livio (53) disparó contra su ex mujer, Mely Medina (43) y contra la actual pareja de ella, Marcelo Blanco (43).



El ataque tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Corrientes, en la calle San Lorenzo al 1000, hasta donde Blanco y Medina llegaron en auto, ya que por ahí trabaja la mujer.



En ese momento, la pareja fue abordada por Livio, quien la seguía en otro auto, y la atacó a balazos, explicó a la prensa Acevedo, quien añadió que tras los disparos el agresor se escapó mientras era seguido por vehículos policiales hasta que finalmente se disparó en la sien derecha.



"Cuando llegó la Policía, (Livio) tenía algunos signos vitales pero murió a los pocos minutos en el hospital", agregó el comisario. Acevedo dijo que "el agresor estaba separado de la mujer hace bastante tiempo, tenían cuatro hijos en común y ella estaba en una nueva relación".



Respecto del estado de salud de Blanco, quien presenta una herida de bala con orificio de entrada en el cuello y de salida en la mandíbula, el jefe policial dijo que "a pesar de la gravedad, estaría fuera de peligro", mientras que el director del hospital Escuela General San Martín, Salvador González Nadal, explicó en diálogo con Radio Dos que el herido permanece en terapia intensiva y será sometido "a una neurocirugía".



En tanto, sobre la mujer, que sufrió heridas en una mano, los voceros dijeron que recibió el alta médica esta mañana. Tanto el ex esposo de Medina como su actual pareja se desempeñaban como choferes de remís de distintas empresas de la ciudad de Corrientes.



Fuentes vinculadas con la investigación confirmaron que Livio había sido denunciado por violencia de género y pesaba sobre él una orden judicial de restricción perimetral.

