Los clubes Martín Ferreyra de Malagueño y Rumy estaban compitiendo este sábado por la quinta división de la Liga de Punilla, cuando un violento episodio terminó dejando a un jugador de 16 años internado en el hospital más cercano a La Calera. El escándalo se desató cuando varios de los jugadores, de ambos equipos, comenzaron una pelea durante el partido, a la cual, terminaron sumándose algunos padres.

En un primer momento, la disputa se desató entre dos jugadores de equipos contrarios. Sin embargo, en cuestión de segundos, ya se había sumado un tumulto de gente al barro.

La "batalla campal" comenzó tan solo 15 minutos después de que inicie el segundo tiempo, y lo que empezó como unos empujones o insultos, terminó con golpes de puño, patadas, y un menor completamente golpeado.

Las imágenes de la brutal agresión en la liga local de Córdoba

Por un video que filmó un testigo del violento episodio, se pudieron dar a conocer las impactantes imágenes del terrible momento, en donde se puede ver, claramente, una serie de golpes, insultos y patadas.

A pesar de que había unos pocos adultos intentando frenar la situación, todo empeoró cuando algunos de los padres presentes se metieron dentro de la cancha para "defender" a sus hijos a las piñas.

A raíz de los innumerables golpes que recibió, el jugador del club Martín Ferreyra, de 16 años, requerirá de una cirugía reconstructiva, luego de sufrir una fractura de tabique. Luego de haber terminado con graves lesiones debido a la pelea grupal, el menor dio algunas impactantes declaraciones al respecto, y confesó: "Estuve 45 minutos inconsciente".

Continuando con su relato, agregó: "Se metieron todos, me pegaron una trompada y me caigo al piso. Me levanto devuelta, y me vuelven a pegar, hasta una patada en la cara".

Asimismo, el adolescente de 16 años confesó que, mientras se encontraba tirado en el piso, le pegaron reiteradas veces. Aún en estado de shock, agregó: "Cuando pude levantarme, salí caminando de la cancha y en un momento me desmayé". Luciano reiteró que varios le pegaron "en el piso". "Cuando pude levantarme, salí caminando de la cancha y en un momento me desmayé. Estuve 45 minutos inconsciente", indicó.

El agresor está siendo intensamente buscado

Aseguran que ya se ha realizado la denuncia correspondiente por la agresión, y por el momento, se está intentando identificar a la persona que golpeó al menor, para determinar si realmente se trata de un mayor de edad.

Debido a la gravedad de la situación, la fiscalía a cargo de Jorgelina Gutiez comenzó una investigación, la cual incluye los informes médicos correspondientes, y las múltiples declaraciones de los testigos. De esta manera, se determinará las imputaciones correspondientes, a los supuestos autores del hecho.