Luego de que fuera beneficiado por un fallo judicial, el ex barrabrava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez, se filmó sacándose la tobillera electrónica. El video se hizo viral en las redes sociales. La grabación se dio a conocer luego de que el viernes por la tarde, el ex barra fuera favorecido con el cese de la prisión preventiva con tobillera electrónica en la causa por tentativa de extorsión a Ariel Holan, ex técnico de Independiente.

La jueza María del Carmen Mollo le otorgó el beneficio de la condena condicional (todavía le quedan tres años y medio de pena). Cabe recordar que Bebote cayó cuando junto con otros barras le pidió al ex entrenador que le financiara con 50.000 dólares la excursión al Mundial 2018.

Como sacarse una tobillera electronica



Tutorial por Bebote Alvarez (barra de Independiente)pic.twitter.com/AYCTe5JJzZ — Only in Peronia (@OnlyInPeronia) December 29, 2019

Apenas se enteró de la decisión de la magistrada, que fue comunicada por su abogado, Alejandro Pérez, Bebote Álvarez agarró un martillo y un destornillador de punta y golpeó la tobillera electrónica hasta arrancarla. Casi en paralelo, la jueza Brenda Madrid decidió elevar a juicio la primera parte del expediente en la causa por asociación ilícita en Independiente.

Según la acusación del fiscal Sebastián Scalera y avalada por la instrucción, la barra defraudaba al club con la reventa de entradas, la impresión oculta de los tíckets, el manejo de las cuotas sociales, de bonos, de entradas de protocolo, de viajes al interior y exterior para ver al equipo, de la utilización de trapitos y de venta ilegal de merchandising y también por el manejar los puestos de comida y bebida callejeros los días de partidos.

El ex barrabrava podría recibir hasta 15 años de pena, aunque podría ser beneficiado por su condición de arrepentido. Hay que recordar que a Bebote le pesa una restricción al derecho de admisión pero ya no tiene restricciones de movimientos porque la decisión de la jueza sólo implica que si decide ausentarse de la ciudad por un tiempo debe informarlo al Tribunal.

El resto de los barras imputados como partícipes podrían intentar llegar a un juicio abreviado para que les den tres años, pena que es excarcelable.