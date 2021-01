Por Juan Pablo Riera

@juanpabloriera

Vecinos de Remedios de Escalada denunciaron que un hombre golpeó tanto a su perro que ni siquiera se puede mover y se desangra en una vivenda abandonada.

El animal está en un estado crítico en una casa ubicada en calle José Hernández 3767, entre 1º de Mayo y Marco Avellaneda de la mencionada localidad bonaerense.

Silvana, una de las personas expuso este caso de maltrato, habló en exclusiva con Crónica.com.ar y afirmó que "el hombre, que vive enfrente, se esconde cada vez que le vamos a reclamar por esta situación que no puede pasar más".

"La policía vino, le costó pero lo ubicó a este señor y cuando se fue, el dueño del perro fue a levantarlo, pero estaba tan lastimado, que no podía ni moverlo y lo dejó ahí tirado", detalló.

.

La mujer se mostró realmente consternada por la situación de la mascota. "Está ahí al sol, sin agua, está perdiendo sangre por la nariz, alguien lo tiene que acabar con esto", comentó.

En estas condiciones quedó abandonado el animal.

"Yo no tengo plata para pagar un veterinario, ya tengo dos perros, además ese lugar está cerrado con candado y si no acciona la policía, no va a quedar otra que verlo morirse desangrado", alertó.

Según comentó Silvana, se va a juntar con otras personas del barrio para hacer formalmente la denuncia si no cambia esta situación y no dejarán de reclamar, hasta que esta situación con cambie.

.

"Lloré toda la noche por lo que está pasando, no pude dormir", cerró la joven que en las últimas horas llamó a la perrera zoonosis para "ver si pueden hacer algo".