Una mujer fue hallada asesinada a golpes y puñaladas en la cama de su casa del barrio Monte-El Matadero, de la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, y la principal hipótesis es que la mataron para robarle los 150.000 pesos que había cobrado por vender la propiedad. Sin embargo, la mujer ya no contaba con dicho importe dado a que lo había invertido en otro terreno.



El hecho fue descubierto el miércoles a la noche, alrededor de las 21.40, por el hijo de la víctima, quien al no poder contactarse con ella, se acercó a la vivienda para ver qué pasaba. Fue entonces que ingresó junto a una vecina encontrando a la mujer sobre la cama, sin vida. El cadáver de Beatriz Peralta yacía boca arriba sobre la cama y presentaba claros rastros de sangre en diversas partes del cuerpo.



El caso es investigado por el fiscal Fernando Sarra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Quilmes y la policía local, quienes a partir del testimonio del hombre que encontró el cuerpo y de allegados a la víctima, establecieron que Peralta había comentado que había vendido la casa en alrededor de 150.000 pesos y que se iba a mudar.



“La principal hipótesis es que la mataron por ese dinero. Esa transacción era de público conocimiento en el barrio. Creemos que fueron a buscar la plata pero la mataron porque el dinero no estaba”, dijo un jefe policial que trabaja en la pesquisa.



Hasta el momento, los investigadores no pudieron determinar desde cuándo estaba el cuerpo en la vivienda. Otro dato importante para la investigación es que la puerta no había sido forzada y habrían encontrado comida en la mesa, por lo que la hipótesis es que la víctima esperaba a alguien.