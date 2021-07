Luziano Moreno, un periodista de 30 años, fue asesinado el pasado jueves a puñaladas en la ciudad de Mendoza en una supuesta negociación ilegal de compra de dólares. Por el crimen detuvieron a un sospechoso, Pablo Rivas Stewart de 27 años, cuando aparentemente intentaba descartar el cuerpo de la víctima en el departamento de Godoy Cruz.

El crimen que tiene conmocionada a la provincia, tendría la incógnita de cuatro millones nueve mil pesos y 22 mil dólares que aparentemente no existieron o que desaparecieron lo que serían pruebas claves para esclarecer el homicidio del periodista deportivo.

La policía en el lugar del crimen del periodista Luziano Moreno en el barrio Bombal. (Gentileza: Los Andes)

Moreno habría convenido una transacción de divisas que ocultaría la intencionalidad de un robo.

El acusado y único imputado es un ex empleado judicial y hermano de la exreina de la Vendimia 2008 de San Rafael, Carla Rivas. Está acusado de “homicidio criminis causa”.

Según Los Andes, la situación del imputado es compleja y los investigadores hablan de un “caso cerrado” ya que un vecino pudo ver a Rivas discutiendo con el periodista deportivo y tiempo después fue encontrado intentando “descartar” el cuerpo de la víctima fatal.

La agresión al periodista fue con un arma blanca, más precisamente con un cuchillo de carnicero que fue decomisado. Al parecer, el impustado lo habría acuchillado intentando además ocultar tanto el crimen como el robo.

Pablo Rivas Stewart es el único imputado de un crimen "casi resuelto"

Por el momento el acusado se negó a declarar y habría sido trasladado a la cárcel.

Es lo que vio el testigo directo del caso, un vecino del barrio Bombal que por la ventana de su casa pude ver como dentro de un auto dos jóvenes discutían, uno agredía al otro con un cuchillo, quien luego se bajaba del auto, desplazaba al conductor y luego huía conduciendo el auto, aún con la víctima en el asiento del acompañante, lo que lo convirtió casi en "un crimen resuelto".

¿Cómo fue el crimen del periodista mendocino?

Según fuentes policiales, alrededor de las 14.30 del pasado jueves fue un llamado al 911 con el relato de una fuerte discusión entre dos hombres en el interior de un auto estacionado en calle Leopoldo Suarez al 600, . lo que alertó a la policía.

En ese llamado describieron que la persona que estaba en el lugar de acompañante comenzó a agredir al conductor, quien estaba inmovilizado y atado con el cinturón de seguridad del auto.

Pablo Rivas Stewart de 27 años es el único imputado por el crimen de Luziano Moreno. (Gentileza: Los Andes)

Según se supo, tras ser agredido reiteradas veces, el conductor arrojó las llaves desde el auto a la calle por lo que el agresor debió bajar del vehículo para recuperar las llaves y corrió a la víctima hasta el asiento del acompañante para luego irse manejando.

Con la información del vehículo como un VW FOX blanco, efectivos policiales patrullaron la zona cuando minutos después, el personal de la UAP dio con el auto en la calle Segundo Sombras, a 200 metros de la intersección con calle Perón.

Rivas estaba revisando el auto, algo que llamó la atención de los policías que se acercaron.y notaron que del lado del acompañante se asomaba una pierna, lo que finalmente era el cuerpo de Luziano Moreno.

El periodista deportivo Luziano Moreno planeaba irse a vivir a España junto a su pareja, Julieta Peralta. (Gentileza: Los Andes)

Luziano Moreno planeaba irse a vivir a España con su novia Julieta Peralta quien dijo a medios locales: "Me sacó a la persona que más quería, me la arrebató, no le importó nada. Espero que la Justicia actúe", reclamó.