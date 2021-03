Un violento episodio tuvo lugar en la localidad santacruceña de Caleta Olivia, donde un grupo de gremialistas de Camioneros se manifestaron en el supermercado "La Familia" por el despido de dos empleados, y agredieron a un adolescente, al padre y a la hermana de él.

Juging “Jhony” Yan tiene 38 años y es el dueño del supermercado “La Familia”, instalado hace años en la ciudad de Caleta Olivia y que, desde el miércoles, está en boca de todos por el violento episodio con la gente del gremio Camioneros, es que él y su hijo adolescente de 17 años, Chengjun “Tony” Yan, fueron agredidos físicamente en la protesta pacífica que realizaban los sindicalistas por dos despidos recientes. Ahora, la Policía local debe identificar a los agresores, en tanto, el próximo martes “La Familia” tendrá audiencia en el Ministerio de Trabajo para resolver la situación.

En la oficina del local -ubicado en el barrio Gobernador Gregores-, la representante legal de la familia Yan, la abogada Valeria Barrionuevo, se encontraba con “Jhony” repasando el video de la violenta escena que tuvo lugar alrededor de las 19 horas, cuando el joven se acercó a cerrar el portón y fue atacado por un tumulto de hombres. Allí hablaron con La Opinión Zona Norte sobre el inicio del problema, el estado actual de las víctimas y la continuidad del inconveniente con Camioneros.

Todo comenzó a principio de semana, a raíz de la desvinculación de dos personas que trabajaban en la empresa y pertenecen a Camioneros. El martes, la gente del gremio se instaló en el portón de ingreso del supermercado y comenzó una medida de fuerza. Desde las 9 hasta las 20 horas impidieron el ingreso y egreso de cualquier persona, ya fueran los propietarios de “La Familia” o los clientes. “Yo tuve que pedirles por favor que me dejarán entrar y a ellos (los propietarios) los tenían como rehenes en su hogar”, explicó Barrionuevo.

El dueño del local, uno de los golpeados (La Opinión Austral).

El miércoles continuaron con la misma medida, pero en forma “más violenta y más pesados”. Medina había comentado en diálogo con Canal 2 que la protesta era pacífica, pero para la representante del lugar “nunca lo fue”, ya que no dejaron de existir “los malos modos”. Además de que “siempre se dirigieron mal a nosotros, vino la Policía a notificarlos que tenían que irse y no lo hicieron, ponían las camionetas del sindicato cruzadas en la puerta y a cualquiera que se acercaba lo echaban”.

Agresiones por doquier

“Cerca de las 19, Tony salió para cerrar el portón porque ya estaban tirando cosas para adentro y se estaban metiendo, y ahí nomás la reacción de ellos fue salir al cruce a pegarle. La familia sale a defenderlo junto con los empleados y se desata todo, le pegan también a Jhony y agreden a dos mujeres; incluso las siguen hasta la puerta del supermercado”. En el Hospital Zonal certificaron lesiones leves en el dueño, su hermana (Juming Yan) y el hijo. “Entre la gente que estaba ejerciendo violencia física estaban las dos personas que desvinculamos y el dirigente gremial Ángel Medina”, agregó Barionuevo.

Cabe destacar, que “La Familia” abrió hace tres años y en ese momento tenía más de 20 empleados. “Cuando empezamos a trabajar accedimos a tomar dos de Camioneros y el resto de Comercio, aunque en realidad no nos corresponde. Desde ese momento siempre tuvimos problemas, hemos cambiado personal constantemente porque no vienen, llegan tarde o faltan sin aviso. Desde Camioneros siempre nos amenazan, si no hacemos lo que quieren: No los dejo trabajar, pero llegó a un punto que ya no podíamos tener a gente que no cumple”.

Tony, otra de las víctimas (La Opinión Austral).

Asimismo, agregó: “Para nosotros fue una situación lamentable y es lamentable que se llegue a este tipo de conflictos, que Camioneros quiera hacer las cosas de este modo para nosotros fue sorprendente, hemos tenido medidas de fuerza de Comercio, pero nunca se llegó a esto; la verdad que repudiamos la actitud, incluso ahora de no hacerse cargo,ellos dicen que no fueron y que la violencia la ejercimos nosotros. Eran cuatro personas y no iban a ir a pelearse contra 20 que había ahí afuera, es ridículo”.

Denuncias

La abogada explicó que el sindicato estaba al tanto de la dificultad que había con los empleados. Uno estaba trabajando hacía pocos meses y el otro un poco más de tiempo, pero no cumplían con lo que les pedían. “En el supermercado hay cámaras por todos lados y tenemos documentado lo que hacían, a qué hora llegaban, a qué hora salían y lo que hacían durante la jornada laboral. Lo están cuestionando por cuestionarlo, porque son causas justificadas dentro de la ley, no podemos actuar de otra forma”, manifestó.

Por último, Barrionuevo destacó que desde el primer día se hicieron las presentaciones en Fiscalía y en el Juzgado de Instrucción, pero “nunca se nos dio una respuesta, más allá del reclamo, ellos no pueden obstruir el ingreso y el egreso al supermercado; la Policía de la Seccional Segunda estuvo viniendo constantemente, pero sin la orden del juzgado que les diga que los pueden sacar, no podían hacer nada, porque ellos tampoco se podían exponer. Todos saben cómo es Camioneros y nadie hace nada”.

La policía investiga el ataque a los chinos (La Opinión Austral).

“Habíamos contratado un adicional policial para que cuidara a los que estábamos adentro. La familia, los empleados que venían apoyar y que ni siquiera podían trabajar. Ni ellos, ni ninguno de nuestros proveedores locales, hay personas que no pudieron venir a entregar sus cosas porque no los dejaban pasar. Por el despido de dos, dejaron sin trabajo a mucha gente por dos días”, concluyó.