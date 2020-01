Una mujer de 40 años que había sido atacada de siete puñaladas por su ex pareja delante de sus hijos el sábado pasado en la ciudad jujeña de San Pedro, murió en las últimas horas de este lunes, tras agonizar en un hospital de la capital provincial, informaron fuentes policiales y judiciales.

Se trata de Mariela Mónica Zamora (40), quien falleció en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde se hallaba internada desde el último sábado tras ser atacada por su ex pareja, identificada por los investigadores como Pablo Ordoñez (41), quien fue detenida tras el hecho.

Según determinaron los pesquisas, todo comenzó cuando Ordoñez concurrió el pasado sábado cerca de las 20 al domicilio de la mujer, a quien atacó con un arma blanca con la que le propinó siete puñaladas, y le provocó heridas en el abdomen, la sien y uno de sus brazos, entre otros.

Pablo Ordoñez tenía denuncias de violencia de género (Gentileza Todo Jujuy)

En ese momento, vecinos de la calle Santa Ana del Barrio Divino Niño alertaron a efectivos policiales de la seccional 48 sobre las agresiones del hombre, quien se dio a la fuga y horas después fue detenido en otro barrio de la ciudad sampedreña.

En tanto, la víctima fue trasladada al hospital local Guillermo Paterson, pero debido a la gravedad de las lesiones fue derivada al hospital Pablo Soria de la capital provincial, donde fue intervenida quirúrgicamente y permanecía en terapia intensiva, hasta que finalmente murió.

Los familiares de la mujer asesinada afirmaron que el hombre detenido tenía denuncias por hechos de violencia de género, lo que motivó a la mujer a terminar tiempo atrás con la relación que mantenían.

Una de las hijas se despidió de su madre a través de la red social Facebook: "Mi mamá fue apuñalada por mi propio padre conocido como Ordoñez Pablo, esta relación que tenían era muy fuerte y los policías jamás hicieron nada”.

"Jamás la dejé sola a mi mamá. Mi hermano llegó, se desesperó y fue a buscarlo a ese hombre. Mi mamá no aguantaba más, tuvo cuatro puñaladas”, agregó en su posteo.

“Hoy ya eres una nueva estrella en el cielo, me parte el alma ya no hacerte bromas salir contigo, divertirme contigo, contarte mis secretos y sentimientos”, señaló la joven, quien agregó: “nos prometimos muchas cosas que nos iríamos a Brasil, Córdoba, Bs As, a todos lados. Me prometiste que íbamos a salir adelante como sea pero esta vez me dejaste”, dijo.