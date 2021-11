Un joven de 26 años lucha por su vida, luego de ser víctima del ataque de una patota, de al menos seis personas, que lo golpeó a la salida de una fiesta. Por el hecho hay una investigación en curso, que en las próximas horas podría arrojar mayores certezas, ya que hasta el momento no hay detenidos.

La víctima identificada como Maximiliano Farías, se encuentra con hemorragia cerebral, en estado de gravedad, internado en el Hospital Zonal Posadas de Saladillo. "Estamos rezando para que a Maxi no se le haga un coágulo y se agrave su situación", sostienen desde el entorno familiar del joven, según consignó Crónica HD.

En ese contexto, Gustavo Farías, papá de la víctima relató que su hijo "fue a una fiesta con amigos en un club Apeadero, cuando de un momento a otro, un sujeto que habría estado en total estado de ebriedad, le da una trompada".

"Ese episodio queda ahí, sin embargo, al finalizar la fiesta, Maxi sale del lugar y es ahí cuando es interceptado por otras seis personas que lo tiran al piso, y le pegan patadas en la cabeza", sostienen los testigos que además puntualizan que "si nadie lo ayudaba, lo mataban".

Otra chica también habría resultado herida en esa fiesta. “Solo quiero que mi hijo esté bien y salga de esta. Porque tengan plata no tienen derecho a hacer lo que hace esta gente. No estoy de acuerdo con pegarle a ninguna mujer. Los testigos cuentan que se cayó contra el asfalto y pegó contra el cordón. No estuve ahí pero quiero que se investigue u se sepa la verdad”, concluyó el papá de la víctima, según consignó el sitio Convergencias.