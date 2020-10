Elvira, la hermana de Jéssica Fernández Argüello, la peluquera de 28 años que estaba en grave estado luego de recibir cinco balazos en una tentativa de femicidio en Moreno, dialogó con Crónica HD y responsabilizó a la Justicia de "no escuchar" a su familiar, quien había denunciado en reiteradas oportunidades a su ex pareja y presunto agresor. "Si lo hacían, lo iban a venir a sacar de la casa. Pero no pasó, por eso hay muchas mujeres asesinadas", lamentó.

Entre lágrimas, la mujer contó que ella trabaja en un comercio frente a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N°12, donde Jéssica, de nacionalidad paraguaya, fue trasladada primero tras ser baleada por su ex pareja y padre de sus hijos, Justino Del Valle Ríos (30), también oriundo de ese país, quien permanece prófugo.

Allí, se encontró con su hermana Tania y su cuñado, que llevaban herida a la víctima. "Dije que pasó, veo a los chicos de Jéssica y mi cuñado corriendo me dice 'le disparó, todo mal'", relató Elvira, quien luego la acompañó hasta el Hospital Luciano y Mariano de la Vega, donde permanece internada en terapia intensiva.

"Yo le hablaba por el camino con ella dandóle fuerza y ella me decía 'viste, lo hizo'. Ella ya tenía la denuncia y nunca vinieron a sacarle al tipo de la casa. Yo no sé por qué no vinieron a sacarlo antes, ella fue a la semana devuelta a qué averiguar qué pasó que no lo venían a sacar", denunció la mujer.

Además, detalló que eran reiteradas las amenazas de Ríos y que la familia le insistió y acompañó a denunciarlo y a pedir la restricción perimetral porque ella "tenía miedo". "Siempre le decía 'te voy a matar a vos, a tus dos hijos. osotros le hablábamos, yo le hablaba mucho, le decía que tenga mucho cuidado siempre pero no te contaba todo", sostuvo.

Según Elvira, Del Valle Ríos "vivía armado" en la casa que compartía con la víctima, en la intersección de las calles Sarmiento y Asunción, en la localidad de Cuartel V, y que, "cada vez que se emborrachaba, se iba y amenazaba a mi hermana. Ella le decía 'bueno si tenés tantos huevos, mátame'".

Justino Del Valle Ríos está prófugo tras intentar asesinar a su ex pareja.

Ese sábado 24 de octubre, la mujer recordó que Jéssica la "había llamado, cerca de las 12.20, mientras estaba trabajando y me dice 'hermana, revisó mi celular y encontró la denuncia, no sé que va a pasar hoy'. Él no le creía que lo había denunciado por violencia de género, pero cuando lo vio, la amenazó y se fue de la casa. Ella presentía que algo iba a pasar".

Su otra hermana Tania y su esposo fueron hasta la vivienda que compartían Jéssica y su agresor porque ella los llamó. "Mi hermana cuenta que, apenas entró, (Del Valle Ríos) le dijo 'tengo dos tiros para vos' y discutió con mi cuñado. Ahí comenzó a disparar a mi hermana y luego apuntó a los chicos, pero mi cuñado los agarró y se los llevó. El tipo encerró a mi cuñado y a los chicos en una pieza, diciéndoles que los iba a matar a todos", relató.

Al bajar, encontraron a Jéssica herida con cinco disparos en distintas partes del cuerpo. "La Justicia no la escuchó porque si lo hacían, lo iban a venir a sacar a sacar de la casa. Pero no pasó, por eso hay muchas mujeres asesinadas. Esto es terrible", lamentó la mujer.

Intervino en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Moreno, a cargo de Leandro Ventricelli, quien caratuló el expediente como "tentativa de femicidio agravado por el vínculo" y ordenó una serie de medidas para intentar dar con el paradero del autor.