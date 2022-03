EXCLUSIVO 03-03-2022 08:15 Brutal: intentó matar con un destornillador a su ex pareja y a la madre de ella

El hecho sucedió en la localidad bonaerense de General Pacheco. El agresor irrumpió en la casa de su ex mujer, quiso asesinarla, pero como no pudo atacó a su ex suegra, a quien le provocó heridas leves. El sujeto fue detenido.