El hijo de un empresario fue secuestrado y torturado en Arroyo Seco. Fue mantenido cautivo un día, durante el cual le arrancaron una uña y le fracturaron un brazo y una mano, además de golpearlo para que rogara a sus padres que cumplieran con un millonario rescate. Fue liberado en Villa Gobernador Gálvez cuando su familia accedió a lo que pedían los delincuentes. Todo ocurrió dentro del departamento santafesino de Rosario.

La banda de secuestradores se alzó con pesos, dólares y alhajas, por un monto que no fue precisado por las fuentes policiales, que se limitaron a informar que era millonario.

El empresario, consultado sobre si creía que fue un hecho al voleo, estimó que estaría relacionado con su actividad en Arroyo Seco, donde tiene una estación de servicio y puede disponer de dinero en efectivo. "Me sacaron los ahorros de toda la vida", dijo el hombre en declaraciones al canal TN.

Voceros policiales, en tanto, informaron hoy al portal Rosario3.com que el joven podría tener una deuda con la banda, cuyos integrantes habrían buscado cobrarla a través de sus padres. Los investigadores, este martes, procuraban determinar de qué tipo de organización criminal se trata, con la hipótesis de que estaría vinculada con el narcotráfico.

El secuestro ocurrió el viernes último, alrededor de las 21.30 y a pocas cuadras de la casa de la familia, en Arrroyo Seco. "Lo quisieron parar. Se quiso escapar, escuchó un tiro. El vio como gente uniformada. Se resbala, lo agarran, lo encapuchan y se lo llevan para (la ciudad de) Rosario. Después mandan un mensaje (por teléfono) a mi señora, pero lo bloqueamos pensando que era broma", relató el empresario, quien evitó identificarse.

Luego, recibieron desde otro número una foto por WhatsApp del joven con la mano ensangrentada y con un arma apuntándole a la cabeza. Además, un mensaje de voz estremecedor: "Doña, le dimos una hora. Van diez minutos. Fíjese lo que va a hacer porque no es joda esto. Desbloquee a los muchachos, si no, a tu hijo no lo vas a ver más. Le voy a mandar un dedo, fíjese", advirtió uno de los captores.

En otro, fuerzan a expresarse al muchacho, quien lo hace con desesperación al tiempo que se escucha que lo golpean. “La plata, los dólares y todas las joyas. Todo lo que tengas por favor, papi, entrega todo lo que te piden. ¡Ya, ya! ¿O no valgo nada, pa'?’”, sostuvo la víctima.

Al joven lo liberaron el sábado, después de que sus familiares entregaran una caja de cartón con pesos, dólares y alhajas.

La investigación quedó a cargo de Paula Moretti, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, con intervención del Juzgado Federal Nº 3, encabezado por el magistrado Carlos Vera Barros.