Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, asesinado el 18 de enero último en Villa Gesell, dijo este domingo que van a estar "atentos" al pedido de prisión preventiva que la fiscalía hará para los diez detenidos por el crimen y que en caso de haber alguna diferencia con el mismo solicitarán una audiencia ante el juez de de Garantías para argumentar su postura al respecto.



"Es posible que (mañana) vayan a informar sobre el pedido de la fiscalía. Nosotros vamos a estar muy atentos", indicó este mediodía a Todo Noticias el letrado del particular damnificado y adelantó: "Vamos a apoyar, ayudar y, llegado el caso, expresar nuestra postura ante el juez".



Fuentes judiciales informaron que el pedido de prisión preventiva lo hará en las próximas horas la fiscal de la causa Verónica Zamboni al juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli.

.

Por su parte, Burlando remarcó que su "manera de ver las cosas no ha variado: "Nuestra postura es completa: para todos los detenidos. Vemos la alevosía, el concurso premeditado y la matanza por placer (como agravantes)"."Tenemos elementos de mucha naturaleza, de diferentes categorías. Hay evidencia del pasado que habla de una mecánica que habla del goce al repudio a la vida", señaló el abogado quien reconoció que el agravante del "placer" es "es difícil pero no imposible" de probar y que el mismo para él habla de una "degradación moral" por parte de los acusados."El resultado esperado para la familia es el castigo a los responsables: no hay otra cosa", continuóPor otro lado, Burlando volvió a referirse al desempeño de la Municipalidad de Villa Gesell, de la Policía y del personal del boliche "Le Brique" en el hecho."Nos llamó mucho la atención que las cámaras municipales no registraron absolutamente nada en dónde deberían haberlo hecho", remarcó el letrado, quien aclaró que "fueron todas grabaciones privadas" las que, según él, aportaron elementos de interés a la causa."El poder de Policía del Municipio estuvo ausente (…) Las circunstancias de Le Brique y del personal policial son parte de una evaluación encarada en un segundo plano, pero poderosamente nos llama la atención la ausencia de control de parte del municipio en esta investigación", afirmó.

.

Por último, Burlando consideró que "hay prueba contundente para llegar hasta el final" y, por ende, se encuentran "tranquilos" con cómo marcha la investigación.Ayer, el letrado dijo que esperaba para esta semana recibir "cinco terabytes de información" actualmente en análisis de la fiscalía, con más pruebas que reforzarían la hipótesis de que los rugbiers acusados sintieron "placer" y "goce" por matar.Hasta el momento,(20),(18),(19) y(18)(20),(20),(19),(19),(18) y(20) están detenidos en el penal de Dolores como acusados de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas".Para la fiscal Zamboni, Thomsen y Ciro Pertossi están imputados como "coautores" mientras que el resto como "partícipes necesarios".El crimen de Báez Sosa (19) ocurrió la madrugada del sábado 18 de enero pasado frente al mencionado boliche ubicado en pleno centro de Villa Gesell, y ese mismo día los diez rugbiers fueron detenidos en una casa que alquilaban a pocas cuadras de allí.