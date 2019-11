Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, habló este domingo en "El Run Run del Espectáculo", el programa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por Crónica HD, sobre la orden de captura dictada por la Fiscalía nicaragüense en contra de su defendido, en el marco de la causa por violación que interpuso la actriz Thelma Fardin.

El letrado se mostró disconforme con la decisión del juez Celso Urbina y sentenció: "Haremos todo lo posible para lograr que en Brasil pueda tener Justicia".

"Son noticias que uno nunca desea, pero de alguna manera estaba prevista esta situación. Estamos en una profunda contraposición intelectual con lo que hizo el Tribunal. Entendemos que lo que corresponde, para no transgredir normas de derecho internacional, es pedir la captura nacional, no internacional, como lo han hecho", sostuvo.

Burlando dijo que en Nicaragua "hay una dictadura" y "están lejos de buscar la verdad". "Tomamos todas las medidas para establecer que en esta situación de desigualdad y desequilibrio jurídico no pueda afectar a Juan Darthés”, aclaró.

LEÉ TAMBIÉN: Thelma Fardin, tras el pedido de detención de Juan Darthés: "Estamos más cerca de tener justicia"

"No confío en la justicia de Nicaragua. La fiscalía no escatimó errores ni decisiones irregulares en este proceso, quisieron desde siempre una verdad en una situación guiada al mal feminismo. Llevar a Juan a un proceso en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida. La situación de Nicaragua no es una situación que garantice justicia ni equilibrio ni equidad", agregó.

Burlando se refirió a la situación económica y anímica de su cliente. "En este tipo de delitos no se admite otro tipo de posibilidad que la persona denunciada quede privada de su libertad. Era la posibilidad más cierta. Juan está bien, pero nadie está preparado para una noticia de estas características, sobre todo cuando la mentira y la injusticia están presentes. Juan está fuerte para enfrentar una situación jurídica, pero desde el punto de vista ético y humano él está mal", aclaró.

"Es muy difícil encarar una vida cuando uno transita un problema de estas características. Se pone en el centro de todos los males y las acusaciones. Desde estas condiciones, es imposible trabajar y buscar alternativas sanas de vivencias. Tiene una gran fortaleza y eso se lo genera su familia, que lo conocen y confían en él y saben las peripecias que tuvimos que pasar", señaló.

LEÉ TAMBIÉN: "Si Brasil no extradita a Darthés tenemos que realizar el juicio allá"

El letrado apuntó directamente a la política del país centroamericano. "Lamentablemente está en Nicaragua, donde su presidente está acusado por abuso sexual, donde la misma fiscalía no tomó ningún tipo de medidas. Tranquilamente Juan puede ser el mejor de los chivo expiatorio para mostrar a un país pulcro y sano para definir situaciones", insistió.

"Si estuviese en un país normal se podría afrontar en el lugar, pero ante estas situaciones queremos que se haga en un país neutral. Brasil puede ser una alternativa", añadió.

Darthés ya se encuentra circulado por la Interpol y podría ser detenido en cualquier momento en Brasil, donde vive junto a su familia. "Acá no hay posibilidades de que Juan termine con una condena. Juan termina con un fallo absolutorio. El tema es cómo llegamos a ese fallo", continuó.

"En este proceso seguramente puede llegar que en Brasil deba someterse a un tipo de prisión preventiva”, concluyó.