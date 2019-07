Por María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

Fernanda y sus dos hermanos buscan a su mamá, de quien no saben nada desde el 27 de abril. Elsa Beatriz Sanchez, de 57 años, vive en Virrey del Pino y había tenido situaciones de violencia con su pareja. Sus hijas desconfían de él. "La verdad que nosotros como familia pensamos que ella ya no está viva. La zona donde vive es zona de descampados y arroyos, pedimos que sigan con los rastrillajes y la búsqueda", dijo Fernanda a Crónica.

"El día 26 de abril fue el último contacto que tuvimos por teléfono con ella. Estaba en su casa cocinando, habló con mi tía. A partir del 27 dio apagado su celular. Sospechamos de la pareja", sostiene la hija y argumenta: "Cuando logramos ir a la casa, él se encontraba ahí. él dice que ella se fue el 29. Según le había comentado el día anterior, iba a ir a mi casa desde Virrey del Pino hasta Villa Crespo. Pero nunca llegó ni se comunicó".

Por lo que sabe Fernanda, hacía más o menos tres meses su mamá había comenzado esa relación. "Hubo violencia, es por eso que desconfiamos de él", explica la mujer, que junto a su hermano Carlos y su hermana Viviana no deja de buscarla.

Elsa desde hacía 9 meses estaba viviendo sola. "Se fue a vivir ahí porque se quedó sin trabajo. Había cobrado una plata y compró un terreno a unos conocidos. A mí me visitaba dos veces por semana, se quedaba en casa a dormir. Estaba haciendo estudios médicos para operarse de la cadera y yo me estaba ocupando de acompañarla al médico, sacarle los turno. Con mi hermana también tenía contacto permanente. Ella no se iría sin avisarnos a nosotros tres", relata y recuerda que cuando no lograron ubicarla por teléfono fueron para su casa con la policía.

"Cuando llegamos estaba este hombre, según él cuidando la casa (yo tenía entendido que cuando pasó lo de la violencia él se instaló en la casa de mi mamá y no se quería ir y ella volvió a los tres o cuatro días y ya no estaba). Le tomaron declaración tres veces, siempre dice lo mismo. En el medio de todo esto vendió cosas de mi mamá. Puertas, el techo, le desmanteló la casa prácticamente. El 4 de mayo una conocida la vio en Laferrere acompañada de un hombre", señaló la hija. "A fin de mayo realizaron un rastrillaje pero el informe por escrito recién lo presentaron hace una semana", agregó.