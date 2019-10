Un ex policía que estaba detenido en la sede de Bomberos de la ciudad de Tucumán tras haber sido condenado por un homicidio, se fugó de la celda que ocupaba cuando aprovechó la confusión provocada ante la salida de una dotación por un accidente de micros en el que fallecieron tres personas.



No se dio a conocer la identidad del sujeto, que estaba alojado en esa dependencia de la calle 25 de Mayo al 1000 de la capital provincial, a la espera de ser trasladado en las próximas horas al penal de Villa Urquiza donde debería cumplir su pena.



Ante esta situación, personal de la División de Búsqueda y Captura de Prófugos salió en su búsqueda y realizaba durante esta jornada distintos allanamientos para intentar localizarlo.



El director de Bomberos de la Policía, comisario Inspector Martín Aguilar, explicó que el hecho se registró en momentos en que una dotación de bomberos salió con urgencia por el trágico accidente que se registró cerca del Mercofrut, tras el vuelco de un micro con al menos 40 pasajeros atrapados, que dejó tres víctimas fatales.



"Este ex policía estaba alojado en esta dependencia por un caso de violación de domicilio y otros delitos y con anterioridad había recibido una condena por un homicidio, por lo que esperaba ser trasladado al penal de Villa Urquiza", explicó Aguilar, al referirse al prófugo de 34 años, cuya identidad se mantiene en reserva.

En el momento que se produjo la fuga, sólo había personal de guardia.



Por su parte, el comisario Joaquín Guirvau, comentó que al producirse la fuga solo se encontraban efectivos de guardia y negó que el ex policía haya usado un arma para reducir al personal.



"Estamos al tanto de lo sucedido, pero se encuentra en etapa de investigación", agregó el comisario, quien cree que con las pistas que tienen el ex policía será detenido nuevamente en las próximas horas.



Desde la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de la I Nominación, Agustina Abril indicó que se solicite la intervención de personal de Criminalística y que las actuaciones sean remitidas este martes al Ministerio Público Fiscal.