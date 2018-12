Los investigadores del crimen de Matteo Daniel Villica, el adolescente de 16 años asesinado el viernes de un tiro en el pecho en un intento de robo en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, buscaban este lunes a otros dos menores de edad como sospechosos de haber participado del crimen, informaron

fuentes policiales.



Por el caso, investigado por el fiscal Fernando Sirni, del Fuero Penal Juvenil de San Martín, hay un adolescente de 16 años detenido que, de acuerdo a los voceros, está sindicado como presunto autor material del homicidio.



Durante los cinco allanamientos que personal de la comisaría 5ta. de Eufrasio Álvarez realizó la noche del sábado en distintos domicilios del partido de Tres de Febrero, se logró capturar al detenido, pero logró escapar por los techos otro sospechoso acusado de actuar como cómplice.



“Ese muchacho es menor pero no es el único prófugo. También tenemos apuntado a otro menor de edad de la zona que puede estar implicado en el caso. Estamos trabajando para ubicar a los dos y ver qué responsabilidad tuvo cada uno en este hecho”, dijo un jefe policial.



En tanto, Silvina, una tía de la víctima, contó detalles de los momentos previos al crimen de su sobrino, como que Mateo el colectivo 328 de donde bajó antes de que lo asesinara “por cinco cuadras y para que no le roben caminando”.



La mujer explicó que antes de salir de su casa, Mateo “le dejó una nota a sus papás diciéndoles a dónde iba a estar con la dirección exacta”.



“Bajó, me dio un beso y me dijo ‘en un rato vuelvo, me voy a una reunión de fin de año con los chicos de la parroquia’”.



Por último, la tía dijo que Mateo “iba a buscar una amiguita para que no vaya sola a la reunión, a unos 20 metros de donde se bajó del colectivo”.



En tanto, la familia Villica convocó a través de la red social Facebook y de los medios de comunicación a una movilización para pedir por "seguridad y justicia" para el próximo martes a las 19, en la estación Lavalle del metrobús, ubicada en ruta 8 y avenida General Lavalle, desde donde marcharán hacia la comisaría 5ta.



"Por Matteo. Por los amigos, familiares y vecinos que perdimos, víctimas de la inseguridad", indica el anuncio.



El asesinato de Villica ocurrió el viernes último, pasadas las 22, cuando el adolescente bajó del colectivo 328 en el cruce de General Lavalle y Mansilla de Loma Hermosa, en Tres de Febrero, y fue sorprendido por dos ladrones que llegaron en una moto.



Ante su aparente negativa a entregar sus pertenencias, los delincuentes lo balearon en el tórax con un arma calibre .22.



Al advertir el hecho, los vecinos llevaron al adolescente gravemente herido hasta el Hospital Zonal General de Agudos Carlos Bocalandro, donde falleció.