En las últimas horas la Direcciones Departamentales de Investigaciones de La Plata (DDI) busca al cómplice y "reclutador" de "Torrejita", Ezequiel C., el joven de 15 años que recibió un disparo en el abdomen que resultó fatal al realizar un intento de entradera en una vivienda del barrio platense de La Loma, utilizando como escudo humano a un menor de siete años que jugaba en la vereda.

En las últimas horas, bajo la dirección de la fiscal Virginia Bravo, se realizaron varios allanamientos para capturar a este hombro. Luego que se diera a conocer el violento episodio, la mamá de “Torrejita” habló en los medios y se refirió al cómplice de su hijo como “una basura". "Es un reclutador de menores que lo mandaba hacer los trabajos sucios para él”, acusó y lo describió como "un hombre grande", mucho mayor que su hijo, que tendrría entre "34 o 40 años”.

El hecho ocurrió el pasado 22 de junio. "Torrejita", luego de recibir el balazo que disparó el amigo del dueño de la casa que el delincuente adolescente se disponía a asaltar, malherido alcanzó a subir a la moto en la que lo esperaba su cómplice y escapó. Sin embargo, no llegó lejos ya que su cómplice lo abandonó a diez cuadras porque no podía cargarlo más en el vehículo. Así fue que antes de dejar el cuerpo de “Torrejita”, llamó por celular a la madre de Ezequiel C., y le dijo que “Torrejita” había sido baleado y le indicó el lugar donde había quedado el cuerpo. Luego tomó el arma con la que el adolescente herido había intentado disparar a las víctimas, y luego se dio a la fuga.

Pasaron pocos minutos desde que los policías de la comisaría 4a. de La Plata habían marcado el perímetro alrededor del cuerpo del adolescente, cuando llegó la madre y lloró desconsoladamente.

En una entrevista, la mujer responsabilizó el triste final que tuvo "Torrejita", a “las malas juntas y la mala compañía”. Según contó el menor comenzó a delinquir hace dos años cuando tenía 13 años y abandonó la escuela. A partir de ese entonces, más de una vez pasó por dependencias policiales.

La violenta secuencia ocurrió el martes pasado durante la noche en la calle 49, entre 27 y 28. El dueño de la vivienda, un hombre de unos 42 años, estaba en el interior de la casa con su amigo, mientras los dos hijos de este último, una nena de 9 y un varón de 7, jugaban en la vereda donde estaba el auto estacionado.

En cuestión de segundos llegaron en moto los asaltantes armados. "Torrejita" agarró al niño del cuello para utilizarlo como escudo humano para ingresar al domicilio. El chico se resistió, logró zafarse de su captor, pero el delincuente sin darse por vencido, violentó y pateó la puerta de entrada hasta abrirla.

La situación que no previeron los ladrones fue que el hombre que estaba de visita en la casa y padre de los nenes que jugaban afuera portara una pistola de bolsillo calibre 6.35 marca Beretta con la que le disparó.

En medio del cruce de balazos, los motochorros escaparon a toda velocidad, pero a los pocos metros uno de los dos cayó desplomado en el asfalto. Se trataba del adolescente de 15 años al que a uno de los proyectiles lo había alcanzado en el abdomen, matándolo prácticamente en el acto.