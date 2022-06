Desde el mediodía del último jueves no se sabe nada sobre Lionel Domínguez y Tabatha Morel, dos adolescentes, de 13 años, que desaparecieron cuando se dirigían a la Escuela Normal Antonio Mentruyt (ENSAM), en Banfield. Sus familiares no los encuentran y están desesperados.

La denuncia por averiguación de paradero se radicó en la comisaría Quinta de Villa Fiorito y, ante la falta de novedades, las familias de ambos jóvenes llevó adelante una manifestación en el cruce de Camino Negro y Recondo. “Hace dos días que los estamos buscando desesperadamente, no tenemos novedades, noticias de nada”, declaró el padre de Lionel, ante el móvil de Crónica TV.

“Él se iba a educación física y sabemos que nunca entró. Y Tabatha nunca fue a clases. Creemos que están juntos”, agregó el papá, que estaba acompañado de decenas de familiares y vecinos, quienes llevaban carteles con las fotos de los menores. Según detallaron, los adolescentes van al colegio de Banfield en diferentes turnos.

La reconstrucción de los últimos movimientos de los chicos señala que Lionel salió el jueves de su casa en Villa Albertina alrededor de las 12 porque tenía educación física a las 13, pero nunca llegó.

Tabatha, por su parte, vive en Villa Fiorito y para ir al colegio toma el colectivo 550 y luego el 552. La información de su tarjeta SUBE reveló que efectivamente abordó ambas líneas. Sin embargo, más tarde se subió al tren Roca y, a las 14.24 del jueves, pagó un boleto en un colectivo de la línea 126, en el barrio porteño de Constitución. Después de eso se le perdió el rastro.

“Queremos que se viralice que la búsqueda de nuestros hijos y que ellos sepan, que los estamos esperando; que si tienen miedo por lo que pasó, que sepan, que no los vamos a retar. Son muy chicos para andar en la calle y hace mucho frío”, acotó la madre de la menor con desesperación.

Además de realizar la denuncia, los padres pidieron que se active el sistema Alerta Sofía, que difunde la imagen y la información sobre un niño, niña o adolescente que esté desaparecido e implica una participación ciudadana en la investigación. La búsqueda también se sigue viralizando en las redes sociales.

Adolecente desaparecido en Banfield

Los compañeros del colegio revelaron que los chicos habrían iniciado recientemente una relación de noviazgo, aunque sus familias no lo sabían. Por esta razón se sospecha que podrían haberse ido juntos. De igual manera, todavía no hay datos certeros al respecto y no se descarta que estén involucradas más personas.

Hasta el momento no hay registros fílmicos que muestren a los chicos juntos. Por ahora, los investigadores del caso solo cuentan con las imágenes de cámaras municipales que registraron a la nena en la estación de trenes de Banfield donde esperó durante unos 40 minutos.

En este sentido, los familiares indicaron que todavía no pudieron tener acceso a las cámaras de seguridad de los colectivos porque se requiere una orden judicial. Uno de los datos que mencionaron es que a los dos les gusta el animé y que buscaron los eventos a los que podrían haber ido.

Finalmente, debemos detallar que Tabatha mide aproximadamente 1,65 metros, tiene pelo corto y flequillo. Cuando salió de su casa vestía una campera verde, un pantalón negro, zapatillas blancas y llevaba una mochila roja.

Adolescente desaparecida en Banfield.

Lionel tiene cabello negro, ojos marrones y una altura de alrededor de 1,60 metros. La última vez que lo vieron llevaba puesto un jogging azul y zapatillas, buzo y mochila de color negro.