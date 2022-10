Un mendigo rengo, que es reconocido en la zona por su andar con su característica lesión, en las últimas horas habría sido desenmascarado. Es que un automovilista compartió en las redes sociales video que lo capta caminando por la calle sin ningún tipo de problema.

El supuesto rengo suele encontrarse en el semáforo de Avenida Libertador y Roger Balet, en la capital de San Juan, donde siempre sostiene un cartel en el que pide ayuda económica para poder mantener a su familia, y se pasea ventanilla por ventanilla, según detalló el medio Diario de Cuyo.

Sin embargo, en las últimas horas, un automovilista escrachó al presunto estafador luego de filmarlo mientras caminaba tranquilamente sin ninguna complicación física.

En cuanto el conductor le tocó bocina para que se percatara de su presencia, comenzó a renguear nuevamente.

Pero el automovilista alcanzó a grabar el caminar completamente normal del conocido "rengo".

El video fue compartido por el periodista Franco Bernardelli en sus redes sociales y rápidamente los sanjuaninos comenzaron a viralizarlo. Gracias a estas imágenes virales el barrio conoció que la realidad del hombre que pide comida.

Inmediatamente los internautas comentaron la publicación, la cual no atribuyeron a algo “celestial”, sino más bien una auténtica estafa.

"Pero si siempre que está en la calle rengea y cuando salen rápido los autos, corre para que no se lo lleven por delante", "Jajajajajajaja lo ví la semana pasada el día de paro ...esperando un remis caminaba re bien , y luego cuando quise acordar andaba rengo fue re chistoso.... El tema es el q no labura xq no quiere, lastima q este engaña", fueron algunos de los comentarios que generó el video.