La Policía de Corrientes detuvo este martes a Jorge Toledo, quien estaba denunciado por su ex pareja, Cinthia Vanesa Romero por violencia de género. La mujer recibió duras golpizas por el hombre, en su casa del barrio Villa Raquel, luego de que se negara una vez más a regresar con él.

Tolego ya contaba con denuncias por agresiones y una restricción perimetral que violó al ingresar a la casa, donde nuevamente golpeó a su ex mujer y le generó diversas lesiones.

La presidenta de Coetí y representante legal en el caso, Nieves Cuenca, confirmó el hecho y anticipó que la víctima pedirá una custodia policial permanente.

“El vino a matarme, no le importa nada, temo por mi vida y la de mis hijos. La Justicia y la Policía simplemente me dijeron que me quede tranquila, que cualquier cosa me van a avisar cuando le pedí que lo detengan”, expresó Cinthia Vanesa Romero, quien fue desfigurada a golpes, a pesar de realizar varias denuncias por violencia de género y contar con restricción perimetral.

Romero tiene cuatro hijos, de lo cuales tres viven con ella -de 9 y 5 años-, y una beba de un año y siete meses que es hija de su ex pareja y agresor.

Las primeras denuncias sobre violencia de género fueron en noviembre del año pasado, y fue en ese momento que se dispuso una restricción perimetral para Juan Toledo. Ella teme por su vida y por la de sus hijos, ya que "A este hombre no le importa nada”, indicó.

“Él siempre insistía con volver y al negarme me golpeaba, ayer con la celebración del Día del Niño, él sabía que mis otros dos hijos se fueron con su padre y yo estaba sola con la bebé y por eso saltó el portón y empujó la puerta que no estaba trabada e ingresó a mi casa. Y al negarme a volver comenzó a pegarme”, sostuvo la víctima.

“Una vez que le dije que no iba a volver con él, me rompió la cara”, confesó Cinthia, “me pegó en la cama, me intentó cortar el cuello con una navaja y al forcejear me cortó la nariz y la oreja. Todo esto despertó a mi beba y fue eso lo que me salvó, pese a que me siguió pegando”.

La víctima. (Twitter)

Cinthia afirmó que él trató de asfixiarla en el piso. "Con el llanto de mi hija cada vez más fuerte lo empujé contra el televisor y éste cayó sobre la beba, eso lo asustó", y agregó: “Se levantó y huyó trabándome la puerta de afuera, cosa que me sirvió para que yo llamara a la Policía. Él oyó e intentó entrar, pero no pudo. Yo salí recién cuando vino la Policía."

La mujer fue al hospital con su beba, quien solo tiene un poco hinchados los pies por el televisor que cuando cayó le rozó apenas. Y declaró: "Yo estoy reponiéndome de muchas heridas y cortes que tengo en la nariz y la oreja”.

La denuncia se realizó en la Comisaría de la Mujer y el Menor del barrio 17 de Agosto.