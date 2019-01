Dos jóvenes de 19 y 26 años fueron detenidos como sospechosos del crimen de Héctor Andrés Montefusco, un hombre que el 1 de enero fue asesinado de un balazo en el pecho delante de su esposa cuando quiso evitar el robo de su moto, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.

Efectivos de la DDI Lanús-Avellaneda realizaron cuatro allanamientos en esos distritos del sur del conurbano a fin de dar con los autores materiales del homicidio en ocasión de robo.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el personal policial, se pudo dar con el paradero de los delincuentes en dos de los lugares donde se realizaron los procedimientos, en tanto que en los otros se secuestraron armas que podrían estar vinculadas con la pesquisa, indicaron las fuentes consultadas.

El sospechoso sindicado como autor material del crimen fue identificado por la Policía como Juan Carlos Gabriel Montiel (19) y su detención se produjo en el interior de la villa "La Cava" de Villa Centenario, en Lomas de Zamora.

Allí también se apresó a Héctor Hernán Acevedo (26), sobre quien pesaba un pedido de captura de fecha 6 de julio de 2011 a pedido de Gendarmería, y en su vivienda se secuestraron autopartes varias de motocicletas.

En tanto, en una casa de Remedios de Escalada, Lanús, se decomisó una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus con un cargador con carga competa que tenía pedido de secuestro del 2015 y en otra un pistolón GMC calibre 12, dinero en efectivo y celulares.

Los detenidos quedaron a disposición del titular de la Unidad Funcional de Instrucción 2, a cargo de Sergio Schafer, perteneciente a la Fiscalía Descentralizada de Lanús, que los indagará en las próximas horas.

Un hecho lamentable

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 del primer día del año en el cruce de Ortiz de Rosas y Marco Avellaneda de Remedios de Escalada, cuando el matrimonio regresaba de un almuerzo familiar.

Según las fuentes, Montefusco (38), alias "Mono", iba a bordo de una moto junto a su esposa cuando dos "motochorros" armados que los venían siguiendo lo interceptaron con fines de robo y le ordenaron que se bajara

El hombre no llegó a moverse y uno de los asaltantes efectuó un disparo que impactó en el pecho de la víctima, que manejó algunos metros y cayó gravemente herido.

Los delincuentes escaparon en la moto robada, incluso con el casco de la víctima, mientras que Montefusco murió a los pocos minutos a raíz de las lesiones sufridas. Tras el crimen, efectivos de la comisaría 4ta. de Remedios de Escalada arribaron al lugar por un llamado al número de emergencias 911.

Parte de lo secuestrado en poder de los marginales.

El personal policial constató que el hombre había fallecido y se entrevistó con algunos testigos para tratar de identificar a los agresores.

"Sos el amor de mi vida.... Mi gran amor.... Te voy amar por el resto de mis días ¡Dios te reciba, mi ángel, con los brazos abiertos! Perdón, mi rey, no pude salvarte. Nunca te resististe, jamás! Te me fuiste en mis brazos. Cuanto te amo, mono! Por vos siempre de pie y voy a tratar de ser fuerte como vos siempre me enseñaste.. Te amo mono, te amo!", publicó su esposa Sabrina, en las redes sociales, horas después de la muerte de su marido.

Montefusco tenía tres hermanos, vivía en Lanús Oeste y trabajaba desde hacía una década en el área de atención al cliente de la empresa Direct TV.