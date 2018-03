El hecho sucedió en la comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde un joven se presentó y dijo que iba a entregar la marihuana y cocaína que tenía lista para comercializar porque "estaba cansado de todo".

"Quiero que me ayuden, que me digan qué hacer, porque estoy en el mundo de la droga. Vendo a todos lados, y quiero salir de esta desgracia", contó de golpe mirando el piso.



Los uniformados pensaron por algunos segundos que podría tratarse de una broma, pero el muchacho avanzó con otro pedido: "Tengo más cosas que decirles, quiero dejar acá la droga que tengo para vender".



Ante la insólita situación, se formalizó el acto, para lo cual se abrió la notificación judicial: "siendo las 4.35, se constituyó en dependencia policial el ciudadano (se preservan los datos, domiciliado en la zona de calle 12 del norte y 11 del oeste), manifestó ser vendedor de drogas y que deseaba hacer entrega formal de sustancia tipo marihuana y cocaína".



Posteriormente, el joven dejó sobre la mesa ocho envoltorios de nylon con la droga fraccionada según el medio Diario Uno.



Los uniformados dejaron constancia que el muchacho insistió en aclarar: "por favor, ya no quiero saber más nada con la droga y con la venta".



Las autoridades de la comisaría Primera, se comunicaron telefónicamente con el secretario del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, José María Barraza, quien al conocer lo sucedido dispuso el secuestro de toda la droga, que no superaba los 10 gramos y avanzar con la correcta identificación del ciudadano.

Además, ordenó que sea visto por el médico policial y con posterioridad se lo dejara en libertad, de modo inmediato.