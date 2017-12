El detenido ex secretario Legal y Técnico durante el anterior gobierno, Carlos Zannini, pidió su excarcelación al juez federal Claudio Bonadio, tras confirmarse su procesamiento y prisión preventiva por supuesto encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.



El planteo fue hecho por su abogado defensor Mariano Fragueiro Frías, en la misma investigación en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman quedaron procesados con preventiva preventiva confirmada por la sala II de la Cámara Federal, según el escrito.



La defensa de Zannini argumentó que, como la Cámara no avaló la figura de "traición a la Patria" usada al procesar por el juez Bonadio, la situación del ex funcionario se vio aliviada en cuanto a la condena que podría recibir y corresponde que espere un veredicto en libertad.



Además argumentó que Zannini, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, "no representa peligro procesal alguno, sin que se adviertan razones concretas para presumir que procurará eludir u obstaculizar la acción de la Justicia ni interferir en la investigación".



Fragueiro Frías recordó que el delito de traición a la Patria, excluido por la Cámara al confirmar los procesamientos, prevé hasta 25 años de prisión pero que el encubrimiento agravado tiene un máximo de seis años.



Tambíén sostuvo que Zannini "no ocultó ninguna reunión" vinculada a la firma del Memorándum "ni activó ningún plan para obstaculizar ninguna investigación".



La defensa advirtió además que el ex secretario Legal y Técnico "no activó ningún aparato clandestino de comunicación de mensajes con quienes actuaban como supuestos operadores en el país de autoridades de Irán".



Zannini no tiene otras causas penales, nunca fue indagado por otros delitos y tiene domicilio constituido con su familia, por lo cual no habría riesgo de fuga, se argumentó además en el escrito.



Tras el pedido de la defensa, el juez Bonadio dará vista al fiscal federal Eduardo Taiano antes de tomar una decisión.