Carolina Piparo, la actual diputada provincial de Buenos Aires que se hizo conocida hace una década después de que una salidera bancaria terminara en la muerte de su bebé de 8 meses de gestación, denunció que fue víctima junto a su familia de un asalto por parte de seis hombres distribuidos en tres motos en la madrugada de este viernes en La Plata.

La legisladora del Pro por Buenos Aires, actual secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Comuna de La Plata, y su familia salieron ilesos tras el robo.

Recién logro conectarme después de haber pasado nuevamente por un delito. Fui abordada por 6 delincuentes en moto, mi familia y yo estamos bien. No es el principio de año que nadie espera. Gracias por preocuparse y por el apoyo, cariños a todos. — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) January 1, 2021

La carta con la que dio a conocer el hecho Piparo

"Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar.

Mi marido y yo fuimos a llevar a su papá a su casa luego de la cena familiar de fin de año. Ellos estaban bajando vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola", declaró.

"Luego de llamar al 911, se acerca la Policía y me indica en qué comisaria debo ir a radicar la denuncia. Yendo al lugar, cruzamos las motos que me habían abordado, mi marido los sigue mientras yo me comunico al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento se suman dos motos a esas tres motos y las cinco nos cierran el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empiezan a perseguir".

"No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la Policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos. Me informaron que las dos personas a bordo de la moto están en buen estado de salud y la investigación del robo está en curso".

"Fue una pesadilla de nuevo, yo soy conocida y puedo estar en las noticias hoy, pero esta es la realidad de muchos bonaerenses, a los que no les pasan estas situaciones ni una vez ni dos: hemos escuchado números como 7, 10 o más veces en las que una persona o distintos miembros de una familia pasan por un delito".

"Gracias a los que se preocupan, este fue mi inicio de 2021. Espero realmente mucho más de los funcionarios de seguridad, y no lo digo como política, lo digo porque es la realidad de millones y espero que se sientan interpelados por todos los que sentimos que las calles les pertenecen cada día más a los delincuentes".

"Agradezco que mis hijos no estaban con nosotros en el auto y la atención de todo el personal policial, sé que muchos sienten la misma vulnerabilidad e impotencia que cualquier víctima".