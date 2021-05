Abigail Carniel tiene 18 años y está desaparecida desde el pasado 15 de Abril. Fue vista por última vez en un barrio de la ciudad de Las Heras, en Mendoza. Verónica, la mamá de la joven, habló en exclusivo con Crónica HD y reconoció que actualmente en la investigación "no hay ninguna pista, ningún vídeo y no hay testigos".

La última novedad del caso, fue este martes cuando la policia realizó un importante operativo en un descampado del barrio Sargento Cabral, en una zona en donde había una placa de cemento fresco.

Tras el rastrillaje, se detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, quienes afirmaron estar a cargo del predio pero además porque sus nombres ya se habían mencionado anteriormente en la investigación.

Respecto al rastrillaje, Verónica admitió que nunca creyó que el operativo realizado en el barrio Sargento Cabral durante la noche del martes daría con el paradero de su hija.

"Cuando estaban haciendo ese operativo gigante y todo el mundo hablaba de que mi hija estaba ahí enterrada. Mi corazón me dijo que no y yo le dije en mi marido `no gordo, ahí no está la abi, no está mi hija` MI corazón me dice que mi hija no está ahí. que no está muerta". destacó la madre Abigail en exclusiva con Crónica HD.

Sobre el avance de la investigación a cargo del fiscal Carlos Torres, la madre explicó que la falta de pistas, pruebas y sobre todo de testigos hace que pareciera que a Abigail "se la tragó la tierra".

Una de las principales sospechosas en la investigación es "Nené", una amiga de Abigail, quien aparentemente habría sido la última persona en ver con vida a la joven. Ya que viajaban juntas en un colectivo antes de la desaparición.

"Yo hablé con esta mujer nené. sin conocerla, después de que mi hija desaparece, ella se puso a llorar diciéndome que ella la quería que estaba muy preocupada. Yo quiero creer que no tiene nada que ver con mi hija".

Por último, la mujer reconoció que su hija "es rebelde", y que con frecuencia se ausentaba de su casa ante cualquier pelea que entre ambas.

"MI hija es rebelde. Se iba seguido. De vez en cuando se iba tres días, cuatro como máximo pero se comunicó con conmigo o con su tía con sus amigos pero esta vez con nadie". concluyó.