Margarita Riega de Dalmaso manifestó que su amiga y pariente lejana, Nora Dalmasso, la mujer asesinada en noviembre de 2006, fue vista "besándose" con el empresario Miguel Rohrer, y a la vez consideró que el viudo Marcelo Macarrón es "inocente" del hecho que se lo acusa, al declarar este miércoles en el juicio que se realiza en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.



La testigo aseguró ante los medios luego de declarar en la sexta audiencia del juicio que Facundo, el hijo de Macarrón, le "contó hace unos años que los vio besándose en el jardín" de la casa, situación que previamente había puesto en conocimiento del jurado popular y del tribunal técnico de la Cámara Criminal y Correccional de Nominación.

Riega Dalmaso dijo en su testimonio que el empresario cerealero, conocido como "El Francés", siempre "la buscaba, la llamaba y le enviaba cosas amorosas" a la víctima, aunque "Norita" le dijo que "no eran amantes".



También cuestionó el accionar de la fiscalía en el proceso de instrucción al sostener que hubo "muchas situaciones que los fiscales no quisieron investigar", como el caso de los movimientos de Rohrer en la fecha que sucedió el crimen de Nora, el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf, cuando en esa oportunidad el empresario dijo que estaba en Buenos Aires y no en Río Cuarto.



Su testimonio fue propuesto por la, único imputado como"Norita me dijo que no eran amantes pero sí que él la buscaba", sostuvo la mujer, quien definió como "muy amistosa" la relación entre Nora y el empresario.La amiga de la víctima también afirmó que "" del delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria, en concurso ideal", y que hoy lo notó "quebrado, muy mal"., al declarar como testigo la semana pasada, había dicho que " Rohrer habría tenido una relación" con su madre y, que si bien ese empresario presentóque lo ubican en Buenos Aires al momento del crimen, hay personas amigas de la familia que "lo vieron en Río Cuarto".El hijo del acusado también había expresado que durante la instrucción de la causa habían presentado pruebas que apuntaban como " sospechoso" del crimen a Rohrer, pero que " los fiscales nunca investigaron".

"Con esas pruebas,", enfatizó entonces, hipótesis que fue respaldada por su hermana Valentina.En esta sexta audiencia, desde que comenzó el, también declaró brevemente el escribano, a los efectos de que exponga detalles sobre las circunstancias en que certificó el poder de renuncia como parte querellante en esteEn ese sentido explicó que esa decisión fue adoptada mediante acuerdo de la familia Dalmasso, mediante la firma de, madre de hora, y del hermanoLa audienciahasta las 9 del martes de la próxima semana.