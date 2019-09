Una nueva página comenzará a escribirse en este emblemático caso cuando se de inicio a la segunda instancia de revisión de la sentencia a "Prisión Perpetua", es decir 35 años, contra Nahir Mariana Galarza única condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo ocurrido en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.



En esta instancia, la defensa técnica presentó el recurso de "Impugnación Extraordinaria" encuadrado dentro del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos y será entonces la Sala I de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Entre Ríos, integrada por los Jueces Daniel Carubia, Miguel Angel Giorgio y Claudia Mizawak quien revisará el fallo aplicado a quien se convirtió en "la mujer más joven de la historia" con tan sólo 19 años en recibir la citada condena.



Si bien tanto la defensa de Nahir, integrada por los doctores José Ostolaza, Darío Germanier y Pablo Sotelo así como su ex vocero, Jorge Zonzini, y la abogada española Marta Turbau (Denunciante en Organismos y Medios Internacionales en relación a la "Satanización del perfil de Nahir" por parte de la justicia entrerriana) manifestaron en reiteradas oportunidades "que hasta que el polémico fallo no salga de la jurisdicción de la justicia machista y patriarcal entrerrian (es decir recién cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y la CIDH) no habría cambios significativos era requisito obligatorio dar éste paso intermedio".



De esta manera, los abogados de Galarza insisten desde el primer día en la parcialidad y la violencia institucional desarrollada por la justicia provincial contra Nahir emanada de su ineptitud para analizar este caso con "Perspectiva de Género".

La joven Galarza fue condenada a 35 años de cárcel.