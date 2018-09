En el marco de la nueva causa abierta por el crimen del country, los fiscales Andrés Quintana y María Inés Domínguez presentaron la elevación a juicio oral para que Nicolás Pachelo sea juzgado por el asesinato de María Marta García Belsunce ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el barrio cerrado Carmel.

En el requerimiento, también pidieron que los ex vigiladores Alejandro Ortiz y Norberto Glennon se sienten en el banquillo de los acusados, mientras que solicitaron que sean absueltos la ex mujer de Pachelo, Inés Dávalos Cornejos, y los ex vigiladores del country Carmel Ramón Alfredo Acosta, Víctor Hugo Contreras y Eduardo Walter Vera.

Pachelo está preso desde abril pasado por diversos asaltos en barrios privados del conurbano bonaerense y será enjuiciado, tras el pedido, por robo y homicidio agravado.

Los fiscales manejan una hipótesis: María Marta llegó en la tarde de 2002, sorprendió dentro de su casa a ladrones, los enfrentó y fue asesinada de seis balazos en la cabeza con un revólver calibre 32. Después, se montó la escena para simular un accidente en una bañadera.