Un testigo contradijo los horarios en los que el imputado del crimen de María Marta García Belsunce dijo haber estado en el country de Pilar el 27 de octubre de 2002. El comisario inspector Christian Blanco, policía especialista en comunicaciones aseguró hoy que dos informes suministrados por la empresa de telefonía celular señalaron que el acusado Nicolás Pachelo "se encontraba a las 19.32 en la zona de Carmel" el día en que fue asesinada la víctima.



Blanco presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro un informe especial elaborado para este tercer juicio, el cual sitúa al principal acusado en la zona del Carmel, a pesar de que el propio Pachelo afirmó que se retiró del lugar antes de las 19 para dirigirse a la Ciudad de Buenos Aires a encontrarse con su madre.



“Pachelo estaba 19.32 en la zona de Carmel” según el registro de una de las tres antenas que estaban en la zona de Pilar, al norte del Gran Buenos Aires.



“Fueron dos llamadas, a las 19 horas 10 segundos y 19 horas, 32 minutos y 45 segundos. Son tres antenas que tienen cobertura en Carmel, ambas comunicaciones impactaron en una sola. Eso significa que a las 19.32 Pachelo estaba en la zona del Carmel”, sostuvo el perito.

Blanco, quien hace más de 15 años se desempeña en la policía bonaerense en la tarea del análisis de las comunicaciones de distintos delitos, relató que para comenzar a investigar las llamadas de ese día se solicitó a las distintas empresas prestadoras de telefonía celular los registros de todas las personas que estuvieron en la zona del hecho.“ Había más de 194 mil comunicaciones ese día y hubo entre 30 y 40 teléfonos investigados. Movistar -Movicom en ese momento- informó que, en ese paquete de comunicaciones de clientes que estuvieron en la zona, había dos comunicaciones vinculadas al teléfono de Pachelo que”, sostuvo."La información que se pidió de las llamadas entradas y salientes de Pachelo coinciden con lo que impactó en la antena 394, ubicada en la calle Chacabuco”, dijo.“ A las 19 hay una comunicación del teléfono de Pachelo que llamó a la madre. La duración de la llamada fue 120 segundos. A las 19.32 recibe una comunicación desde un teléfono fijo por parte del padre de(esposa de Pachelo) que también dura 120 segundos”, detalló.El dato del horario es relevante, ya que según la autopsia al cuerpo de la víctima, María Martacuando Pachelo aún estaba dentro de country. Pachelo dijo que se retiró del lugar cerca de las 19 y las cámaras de vigilancia del country registraron su salida a las 18.59, este peritaje demuestra que el hombre permaneció en la zona hasta media hora más tarde.El perito Blanco, además, sostuvo que entre la antena que captó el teléfono y el shopping, donde Pachelo dijo que había ido con su madre a comprar un juguete para su hijo, hay 48 kilómetros y que “es imposible” que estando en Ciudad de Buenos Aires haya captado la antena en Pilar.



Declaró la hemana del preso

El fiscal Andrés Quintana hizo referencia nuevamente al dato que aportó un preso -ya fallecido- al que supuestamente Pachelo le confesó el crimen de María Marta.



Quintana explicó que se trató de un llamado realizado por Marcelo Maradei, un hombre que estuvo detenido junto a Pachelo en 2005 y que falleció el año pasado.



Tras la exposición, la abogada Raquel Pérez Iglesias, defensora de Pachelo, pidió al tribunal la nulidad de la indagatoria de su asistido durante el juicio ya que, según su entender, el fiscal Quintana "tuvo pérdida de objetividad", algo que el juez Federico Ecke no hizo lugar.



Luego de la decisión del tribunal, declaró la hermana de Maradei, quien había pedido brindar testimonio sin la presencia de Pachelo pero el tribunal no dio a lugar al decirle que “enfrente la situación” ya que “iba a estar cuidada”.



La mujer dijo que su hermano le confesó los dichos de Pachelo “porque buscaba tener algún beneficio” y le encomendó que se lo comunicara al abogado de Carlos Carrascosa, algo que finalmente no hizo.