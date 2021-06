Silvia, abuela de Guadalupe Lucero, les pidió a quienes se hayan llevado a la nena, que es intensamente buscada en la provincia de San Luis, que la devuelvan a su familia sana y salva. Además, destacó que no descarta que la desaparición de su nieta de 5 años sea un tipo de intimidación hacia su familia.

En las últimas horas, otro familiar de Guadalupe Lucero realizó declaraciones en los medios. En esta oportunidad fue Silvia, la abuela de la nena de 5 años, quién desapareció el lunes pasado mientras jugaba con sus primos en la calle, a metros de la casa de su tía, en el barrio 544 viviendas la capital provincial.

La abuela de la menor les pidió a quien se haya llevado a Guadalupe que la devuelvan a sus padres y remarcó que la nena “no se perdió” sino que fue raptada por alguien, pero aún desconoce cuál fue motivo.

"No es 'se perdió', se la llevaron. Para mí alguien la tiene. No sé por qué motivo, porque no tenemos problemas con nadie. Somos una familia normal. Lo único que quiero es que sigan compartiendo (la búsqueda), que no se olviden de mi Lupita", expresó.

En cuanto al avance de la búsqueda, la mujer detalló que hasta el momento el “Alerta Sofia”, el cual se implementó este miércoles, aún no ha sido efectivo. Y también señaló que hay detalles del caso que no fueron revelados a la familia.

"Hasta ahora todo sigue igual, no hay nada nuevo. Y si hay algo nuevo yo creo que la Policía lo tiene resguardado, y está bien, no me quejo. Lo último que sé es que tenemos que ir todos a declarar a la Jefatura. El último rastrillaje no sé qué resultado habrá salido. Tenemos las mismas noticias del primer día", subrayó Silvia.

Al ser consultada sobre las diferentes hipótesis que maneja la policía, no descartó la teoría de que hayan secuestrado a Guadalupe como un ajuste de cuenta narco.

Incluso indicó que cualquiera sea el motivo por el cual se hayan llevado a su nieta no es relevante. Sino que lo único que más le interesa es que la devuelvan porque “ella necesita a su mamá y a su familia”.

"A lo mejor alguien quiso hacer una broma, dar un susto, y se le fue de las manos. Si la persona que la tiene no sabe cómo salir de la situación, que la deje en un lugar público y se vaya. Que la deje en un shopping, un colegio, adentro de un hospital, que la deje sentadita y que se vaya. Alguien después la contactará con la Policía. Pero que la devuelva, ella necesita a su mamá y a su familia", suplicó la abuela de Guadalupe.

Por último, la abuela reconoció que fue ella quien realizó la llamada a la policía denunciando la desaparición de Guadalupe luego de que no la encontrara jugando con sus primos a metros de la casa de su hija.

"Mi llamada al 911 fue 19.35 así que ella se ha perdido entre 19.10 y 19.20. La última vez que vieron a Guadalupe fue cuando se esconde en ese camión que está ahí, y de ahí no sabemos más nada", explicó Silvia señalando una pick up blanca.

Guadalupe Lucero es intensamente buscada en la provincia de San Luis. El Ministerio de Seguridad de la Nación activó el “Alerta Sofía” a nivel nacional y dispuso más de 400 efectivos a la búsqueda.

Además, se realizan controles a diario en todos los accesos en la provincia y hasta el momento no se pudo dar con el paradero de la menor en ninguno de los más de 130 rastrillajes.