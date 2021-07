El playero de una estación de servicio del departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza, afirma haber visto a Guadalupe Lucero, la niña que desapareció de su casa de San Luis el 14 de junio. Según el trabajador, que atiende un puesto de GNC, la menor era acompañada por un hombre que conducía un auto negro y que se detuvo a recargar combustible en ese lugar.

Según el testigo, llamado Jorge, la chiquita iba acompañada con un hombre joven, de entre 25 y 35 años. "La nena se puso a hablar y dijo 'yo soy famosa'. Para mí era Guadalupe", afirmó.

El playero dio su testimonio en el programa de Esteban Trebucq, en Crónica HD.

La investigación ya se había trasladado a la provincia de Mendoza un día antes. La Policía de esa provincia realizó tres allanamientos en los departamentos de Godoy Cruz y Luján de Cuyo, dispuestos por el Juez Penal N°2 de San Luis, Ariel Parrillis, con la autorización del juez de Garantía de Mendoza, Diego Flamant. Sin embargo, no hubo hallazgos relevantes para la causa.

Guadalupe, de apenas cinco años fue vista por última vez el 14 de junio en el barrio 544 Viviendas, al sur de la capital puntana, cuando jugaba en la puerta de la casa de su tía, a la que había ido a visitar por su cumpleaños.

En San Luis, a pesar de los intensos operativos policiales, la búsqueda parece empantanada. Por esa razón, sus padres convocaron a una nueva marcha que se realizará el viernes al mediodía en la plaza Pringles, de la capital puntana.

El jueves, Eric Lucero y Yamila Cialone, padres de la menor, fueron recibidos por el gobernador Alberto Rodríguez Saá. " Le dije al gobernador que no voy a dejar de hacer marchas y mucho ruido hasta que aparezca Guadalupe, y que mi intención no es protestar contra nadie ni contra nada sino que no se olviden de mi hijita", enfatizó Eric.

