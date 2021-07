Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona avalaron durante esta jornada un planteo formulado por las hijas de Pelusa Dalma y Gianinna, y pidieron que el entonces apoderado Matías Morla sea apartado de la causa como abogado querellante en representación de las hermanas del exfutbolista.



"Su intervención en el proceso como patrocinante de las particulares damnificadas, bien podría darle la posibilidad, en un futuro, de obstaculizar, impedir o imposibilitar la reconstrucción de los hechos", dice el dictamen firmado esta tarde por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.



De esta manera, los fiscales respondieron con este dictamen al juez de Garantías 2 de San Isidro, Orlando Díaz, quien les había pedido que opinen respecto a un pedido de Dalma y de Gianinna Maradona para dejar afuera de esta causa al abogado Morla.



En sintonía con el planteo que habían realizado la semana pasada los abogados Federico Guntin y Marcelo Darío Sverdlik Warschavsky, representantes de las dos hijas mayores de Maradona, los fiscales consideraron que existe "un claro conflicto de actuación e intereses" por parte de Morla en este proceso.

.

.





"Los chats de WhastApp entre algunos de los imputados, surge claramente una serie de ‘coberturas’ jurídicas que causan gran alarma a nuestra parte, por lo que requeriremos la citación de nuevos testigos y el apartamiento del Dr. Matias E. Morla", dicen los abogados de Dalma y Gianinna en el escrito.

"La situación de estar a ambos lados del mostrador en procesos que por el momento corren en forma paralela, no puede dejar de ser pasada por alto, si se considera que en forma indirecta podría acarrear un perjuicio respecto de las víctimas que aquí representa", señalaron.Finalmente, los fiscales consideraron que "la presencia del letrado Matías Morla en este proceso impresiona a esta altura y -luego de los descargos- viciada de la falta de objetividad y transparencia que un patrocinante debe tener en salvaguarda de los intereses de las víctimas, en este caso, las hermanas de Maradona".Los abogados de Dalma y Gianinna habían solicitado formalmente que Morla sea apartado en su rol de abogado representante de las cuatro hermanas de Maradona como particulares damnificadas, al considerar, entre otros motivos, la relación de "amistad" que tiene con uno de los imputados, el psicólogo, y el asesoramiento y apoyo que les hizo llegar al neurocirujanoy la psiquiatra

Allí transcriben algunos mensajes en los que Díaz le dice a Cosachov: "Tenemos la banca de Matías que es quien banca", "van a volar causas para todos lados, yo ahora me junto con Matías" y "Matías ahora va a ser el representante de las hermanas de Diego Maradona…. él te defiende de todo así que despreocúpate".



También mencionan mensajes de Díaz a Luque donde le dice: "hablo con Matías por lo que sea necesario, además de declarar lo que sea para darte una mano” y “recién hablé con Matías y VAMOS a bancarte al 100%".



"Me pregunto cómo hace un abogado por un particular damnificado para ‘bancar’ a dos imputados de homicidio”, afirman los abogados de las hijas del "10" y, al acusarlo por "prevaricato", agregan: "El Dr. Morla debería ser apartado del caso, lo cual solicitamos, en el entendimiento de que habría ‘asesorado’ a algunos de los ahora imputados conforme todas las probanzas".



También le atribuyen "estafa procesal" y le recuerdan a los fiscales que "los herederos del Sr. Maradona" tienen con Morla "denuncias y juicios en su contra, tanto por presuntas estafas, falta de rendición de cuentas, supuesta apropiaciones de marcas e imágenes y desmanejos de toda clase".



Por último, en el escrito, Guntin y Sverdlik Warschavsky pidieron careos entre los imputados Luque, Cosachov y Díaz y solicitaron que se cite a declarar como testigos a gente del entorno de Morla, entre ellos, su hermana Vanesa Morla; su cuñado Maximiliano Pomargo, quien además era el asistente personal de Maradona; la contadora Andrea Verónica Trimarchi; la escribana Sandra Verónica Iampolsky y el asistente de prensa Sebastian Sanchi.



.