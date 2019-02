Alejandro Cipolla, abogado de Ulises Jaitt, volvió a insistir en que Natacha fue asesinada. La mediática fue hallada sin vida en una cama de una vivienda que funcionaba como salón de fiestas en la localidad bonaerense de Benavídez.

"La hipótesis más fuerte es el homicidio", disparó en diálogo con Crónica HD y detalló: "Natacha sufrió sus últimos minutos de vida".

Además, se refirió a las declaraciones de los testigos y sentenció: "Me llama la atención que ningún testigo coincida en nada. No entiendo la forma en que se halló el cuerpo, nadie puede explicar por qué estaba desnuda. Las declaraciones no coinciden con las grabaciones que fueron secuestradas del lugar. Por eso pensamos en un homicidio".

"La declaración es rara, se contradicen. Hubo una demora de 20 minutos en llamar al 911. Hay un abandono de persona. ¿Eran 5 personas y ninguno pudo llamar inmediatamente?", agregó.

"Si hubiese sido tan claro ya lo tendríamos resuelto", manifestó y aseguró que el único testigo que cree que habla con "un poco más de credibilidad" es Raúl Velaztiqui Duarte, quien llevó a Natacha al salón, "porque es el que se quedó y llamó al 911".

"El único lugar que no tenía cámara es la habitación, pero hay una que apunta a la entrada del cuarto. Eso va a ser clave para cotejar las declaraciones de los testigos", destacó.

También relató que hay varios detalles de esa noche que le parecen extrañas. "Conociéndola a natacha, siempre tenía encima su tablet y su teléfono. Hay muchas cuestiones llamativas. La principal es la ropa. Y el por qué del hallazgo de cocaína en su cuerpo. La escena del crimen es muy burda. Cómo fue hallada la cocaína en su cuerpo...".

"Fueron 5 personas en un mismo lugar y no coinciden en lo que dicen. Y hay una que contradice 100% lo que dicen. ¿Natacha se estaba muriendo y se desvistió? Es ridículo. La realidad es que pasaron 20 minutos y no sé qué pasó con el cuerpo de Natacha. Algo está mal, a simple vista", sugirió.

Por último, aseguró que hay "muchas personas se sienten preocupadas por lo que se pueda hallar en el teléfono de Natacha". "Vamos a esperar los cotejos de los teléfonos. Seguimos confiando en la Justicia", concluyó.