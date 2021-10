En el marco de la investigación que se lleva adelante por la de Natasha Jaitt , fallecida el 23 de febrero de 2019 pasado, en el salón de fiestas Xanadú en Benavídez y bajo circunstancias que aún la familia de la modelo busca esclarecer, la Justicia citó nuevamente a declarar a la ex cantante de Bandana Lissa Vera .

Vera se deberá presentar una presentación declaración testimonial el próximo jueves 7 de octubre en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Única de Tigre, ubicada sobre la localidad bonaerense de General Pacheco.

La abogada de la familia Jaitt, Silvana Ianniello , realizó este pedido a la Fiscalía al argumentar que Vera "contradice sus dichos respecto a si estaba en conocimiento de la reunión que se llevó a cabo en el salón Xanadú" , en el que Natasha Jaitt pasó las últimas horas de su vida.

.

En ese sentido, la letrada citó la declaración testimonial del 27 de febrero de 2019, en donde Vera afirmó que "nunca" supo "de la existencia de una reunión entre Natacha y Raúl con el dueño de Xanadú", ni tampoco "que la misma se había concertado con anterioridad".

Sobre esta línea, Ulises Jaitt, hermano de la modelo fallecida, había señalado a Vera como el nexo entre su hermana y los empresarios que estuvieron presentes aquella trágica noche en el salón de fiestas.

" Ella podría tener información de la muerte de Natacha que no devela y su actitud es sospechosa ya que eran muy amigas y ella testificó que no sabía de la reunión. Y en la televisión después dijo que Natacha no quiso que vaya ella. Entonces sí sabía de la reunión " , resaltó Ulises Jaitt, en diálogo con Teleshow.

.

Además, el hermano de Natasha precisió que la abogada de la familia presentó como pruebas testimoniales dos videos con las declaraciones contradictorias de Vera.