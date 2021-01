El abogado Martín De Vargas, quien representa a los dos jóvenes Luis Lavalle (23) y el otro un adolescente de 17 años embestidos en la madrugada de Año Nuevo por el auto que manejaba el marido de Carolina Píparo, denunció a Crónica HD varias "inconsistencias" en los llamados que hizo la diputada al 911, así como en su denuncia de robo por "motochorros" y en los videos difundidos sobre esa noche.

Para el letrado, Píparo y su esposo Juan Ignacio Buzali "podrían haber venido alcoholizados, atropellaron a dos personas inocentes que iban festejando a ver los muñecos tradicionales de la ciudad de La Plata y para encubrir esa situación, hicieron la denuncia".

Así reconstruyó De Vargas, que accedió este sábado a "documentación sobre la denuncia de Píparo", a través de la cual establecieron "el llamado que hizo al 911 para denunciar el robo fue apróximadamente entre las 2.58 y 3 de la madrugada. El choque estimamos que fue entre las 2.45 y 2.50".

"Esto quiere decir que los chicos fueron embestidos unos diez minutos antes, con lo cual deja a las claras que hizo la denuncia de robo con posterioridad del choque", explicó el letrado, y "no a minutos" de concretarse el asalto, como aseguró que dijo la diputada.

Respecto a lo que contó Píparo a la prensa sobre que se dirigían a realizar la denuncia, se cruzaron de nuevo con los delincuentes que les acababan de robar y pretendieron cerrarles el paso, y, en esas circunstancias, su marido Buzali atropelló a una de las motos para escapar, De Vargas indicó que, según puede verse en los videos, "la Comisaría Primera es hacia el lado opuesto, ella estaba yendo por una calle que se aleja" de esa dependencia.

La denuncia de Píparo que, según De Vargas, demuestra que denunció luego de atropellar a los jóvenes.

Otra de las inconsistencias denunciadas por De Vargas apunta a los videos difundidos por la Municipalidad de La Plata sobre el recorrido de Píparo y las víctimas esa noche: "Lo que nos llama poderosamente la atención es que en las imágenes de cámaras de seguridad, por lo general, se exhibe la fecha y la hora, pero en los aportados no figuran, están tapados".

A esto sumó que "al menos uno de los videos" en los que puede verse la persecución de la actual Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad platense contra los motociclistas está "editado y cortado de manera maliciosa".

"No hay segmentos completos en los que se ve que persigue a los chicos. No hay una solución de continuidad en los videos, parecen enganchados cuando pasan las motos y cómo los sigue Píparo. Vamos a pedir los videos enteros", sostuvo el letrado.

También señaló la falta de videos aportados por la propia Píparo sobre el robo en la casa de sus familiares. "A raíz de la tragedia que vivieron, la familia tiene cámaras de seguridad en todos lados. Llama la atención que si el robo fue en la casa de su padre, no estén los videos de esa cámara. No sabemos nada de esas imágenes", sostuvo el letrado.

Según su análisis de las pruebas, De Vargas indicó que la diputada y su marido "podrían haber venido alcoholizados, atropellaron a dos personas inocentes que iban festejando a ver los muñecos tradicionales de la ciudad de La Plata y para encubrir esa situación, hicieron la denuncia. La existencia del robo está prácticamente descartada, estamos frente a una denuncia falsa para encubrir la verdadera situación, de acuerdo a las pruebas y testimoniales".

En cuanto a la acusación de que manejaban alcoholizados, el abogado afirmó que "se bajan con una botellita de Seven Up, el relato de la gente es que no les ven bien. Al no hacerles el test de alcoholemia en el momento, sino una extracción de sangre más de 24 horas después, el alcohol puede haberlo sacado del organismo, pero cada momento se afirma más esa hipótesis porque no sólo embiste a los chicos sino también a varios autos más".

"Vamos a ir avanzando con el Ministerio Público Fiscal con las denuncias correspondientes para que esto no quede así. Vamos a pedir que renuncie a sus cargos y como diputada con informes a través de las personas correspondientes", adelantó De Vargas, quien también "formalizará todos los pedidos" en la Justicia, entre ellos el registro de los teléfonos de Píparo y su marido, lo que será "esclarecedor".

Y concluyó: "Un ciudadano común que hubiese vivido esta situación estaría detenido desde el momento en que lo pararon, evidentemente Píparo y Buzali no son ciudadanos comunes y gozaron de privilegios. Era una salida de familia y amigos, no estamos hablando de una banda de motochorros".