- Tenemos entendido que Adrián Guillermo Rodríguez (imputado por la causa Rubio) fue citado para la semana entrante a declarar en el paso de indagatoria. Estamos hablando de un avance importante.

-"Es verdad. La fiscalía ha evaluado los elementos con que cuenta en su haber y determinó que se cuenta con los aportes suficientes para citarlo a indagatoria, circunstancia que pone en evidencia el interés que existe en ir transitando este episodio que sigue impactando a todo el país".

-¿El imputado cuenta con otras causas legales?

-"Sí, hay constancia en el expediente de la existencia de otras causas (denuncias) previas por diferentes hechos.

-Si Rodríguez abandonara Mar del Tuyú con domicilio desconocido, ¿cómo obraría la Justicia?"

-"Como con cualquier imputado, se deberían suministrar todas las medidas necesarias para que esto no ocurra y, en tal caso, ubicar el eventual nuevo paradero. Una persona sometida a proceso penal debe dar cuenta de su residencia y cambios. El Estado posee todos los recursos para garantizar esto".

-¿La Justicia ha tomado cabal conciencia del maltrato animal?

-"Entiendo que, desde hace un tiempo, los diferentes niveles del Estado han comenzado a comprender que la sociedad pide cambios en el abordaje de estas causas. El Poder Judicial y el Ministerio Público no son ajenos. Lo cierto es que dentro de los organismos hay personas humanas y tienen criterios que no siempre coinciden con lo que esperamos que se haga. Para eso estamos quienes intervenimos en las causas activamente: para que estas causas dejen de ser subestimadas, que se cambie la mirada y se entienda realmente que se trata de individuos, de víctimas, que los animales no humanos son sujetos que tienen derechos propios que deben ser reconocidos y garantizados".

-¿Se puede hablar, luego de la citación a indagatoria, de ponerle fecha al juicio?

-"La fiscalía ha dado este paso valioso, reitero, y los pasos inmediatos podrían estar centrados en el llamado a juicio, puntualmente".

-¿Se podría, a partir del caso Rubio, estar ante la posibilidad de una sanción ejemplar?

-"Siempre he creído que la ley da la posibilidad. Tiene que empezar a generarse una conciencia judicial que tenga otra mirada. Trabajo para que este caso tenga la sanción que creemos se merece. Ojalá sea un quiebre, ese quiebre que muchos, desde hace mucho, venimos pidiendo y que la sociedad reclama".

-¿Qué expectativa testimonial tiene con respecto a esta causa?

-"Se ha logrado recolectar mucha prueba, muchos elementos sobre todo en el allanamiento, para lograr una acusación formal. Mi expectativa no tiene que ver directamente con la celeridad (algo que también busco, claro), sino más con la firmeza de los pasos que se dan. Cualquier error, cualquier mala intención, cualquier descuido, lo pagan la causa y la víctima, que es Rubio".

-Por los elementos que obran en la causa, el imputado ¿habría obrado con el mismo sadismo que los militares torturadores del Proceso?

-"La verdad es que yo no comparo. Aquí hubo una víctima, una víctima de un acto de tortura, de crueldad, a la que le quitaron el alma y la vida con un enorme sufrimiento. Hay claros elementos de una conducta que está impregnada de perversión y que da cuenta de una personalidad psicopática".

-¿Hubo algún tipo de amenaza para algunas personas que denunciaron este episodio?

-"Se realizaron determinadas señales, mensajes y circunstancias especiales que habrían recibido algunas personas y que se podrían inscribir dentro del marco de lo intimidatorio. No las puedo acreditar, pero lo he escuchado, y este panorama, entiendo, también lo habría sufrido un concejal que llevó el tema a la Legislatura y que él mismo lo denunció en un video. Por otra parte, es muy importante poder señalar y clarificar al respecto que todos los delitos de maltrato animal son delitos penales, no contravenciones. Son acciones públicas y a partir de que el fiscal, en el caso Rubio puntualmente, tomó conocimiento del episodio, con amenazas o sin amenazas, este tema no se puede dejar pasar".