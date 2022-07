El abogado que representa a la joven de 26 años que denunció que en junio de 2021 fue abusada sexualmente por el futbolista Sebastián Villa en un country de la localidad bonaerense de Canning, aseguró este viernes que la contradenuncia que presentó la defensa del jugador de Boca contra su clienta por falso testimonio, es una "maniobra" para quitarle el expediente a la fiscal original del caso, porque "está trabajando bien".

¿Qué dijo el abogado de la presunta víctima?

"Seguramente esta denuncia contra mi clienta es un intento para sacar de la causa principal a la fiscal Vanesa González. Como la doctora está trabajando bien, la defensa de Villa estará buscando alguna alternativa para que la causa vaya a otra fiscalía", dijo el letrado Roberto Castillo, quien representa a la denunciante Tamara Doldán, luego que el futbolista denunciara a su cliente.

En esa línea, la defensa de la joven opinó que se trata de "una maniobra extraña de la defensa", ya que según sostuvo, primero "debería intentar demostrar la inocencia de su cliente y en todo caso, luego, accionar por una supuesta falsa denuncia, algo que claramente no sucede en este expediente".



La denuncia presentada por Villa contra Doldán quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo del fiscal Andrés Devoto, luego de declararse inocente. Según las fuentes, el fiscal tiene dos alternativas: quedarse con la denuncia e iniciar una Instrucción Penal Preparatoria (IPP) o trasladarla su colega González, al entender que es ella, como fiscal original del caso, quien debe evaluar lo que ahora denuncia Villa.

"Lo más lógico es que se investigue todo en la misma fiscalía. En todo caso podría darse lo que se denomina un conflicto de actuación, a partir del cual el fiscal general debería tomar la decisión de qué fiscalía se queda con toda la investigación", explicó una fuente respecto a las alternativas posibles respecto al destino de la denuncia.



El mismo informante comentó que "esta denuncia del futbolista es la defensa a la imputación que le hacen en el expediente principal. Lo ideal es que se investigue todo junto. O en todo caso, en un futuro y ante una eventual absolución de Villa, que un tribunal sí mande a investigar en una nueva causa la supuesta falsa denuncia".



La denuncia por falso testimonio fue presentada anoche por la defensa de Villa ante el Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.



Los abogados solicitaron que la causa tramite "en una Unidad Funcional de Investigación independiente a la número 3 de Esteban Echeverría", ya que según ellos , "se ha actuado con falta de objetividad fiscal".

Tamara Doldán, denunció a su expareja, Sebastián Villa por abuso sexual.

"En fecha 13 de mayo de 2022 Roció Tamara Doldán efectuó una falsa denuncia contra mi persona y el día 16 de ese mes y año declaró bajo juramento de ley, propiciando falso testimonio agravado", señaló el futbolista en el escrito.



En línea con lo que declaró ayer al ser indagado por la fiscal González, Villa sostiene entre sus argumentos para sostener la acusación que con Doldán tuvieron "relaciones sexuales plenamente consentidas por ambos", además de las declaraciones testimoniales de las médicas ginecológicas que atendieron a la joven un día después del presunto abuso sexual.

Asimismo, señala que los supuestos mensajes de Instagram entre ambos presentados por la víctima pertenecen a una cuenta no verificada, a la que Villa desconoce como propia.



" Fui juzgado por cierta opinión pública que, a la ligera, tomó esta situación tan delicada poniéndome en un lugar que no era el correcto. Mejor dicho se ha hecho un escarnio público de mi persona, por ser conocido, por tener una actividad laboral digna como es la profesión de futbolista que me hace conocido en la sociedad", aseguró Villa en el escrito.



Por último, comparó su situación con una denuncia similar que recibió hace algunos años el actor Pablo Rago y señaló que " una denuncia no es sinónimo de verdad y la Justicia debe determinar en el marco de una investigación seria, si hubo o no existencia de delito".



En su indagatoria de ayer ante la fiscal González, Villa no contestó preguntas pero dijo que es inocente, que " nunca" abusaría de una mujer, que mantuvo relaciones consentidas con la denunciante y hasta cuestionó las lesiones que presentaba la víctima, al señalar que se las pudo haber producido otra persona.

La denuncia por abuso sexual contra Sebastián Villa

Doldán denunció el 13 de mayo pasado que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country "Venado II" de Canning, partido de Ezeiza, donde vive el futbolista de Boca Juniors, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel de xeneize.



Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.



Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.