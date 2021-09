“Se me derrumbó el mundo”, dijo el integrante del grupo folclórico " Los Nocheros" Mario Teruel ante los magistrados de la Sala III del Tribunal de Juicio de la provincia de Salta, integrada por Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah. Lo hizo al contar que la abuela de la presunta víctima de su hijo Marcos Lautaro le contó que el joven había abusado de su nieta en reiteradas ocasiones: desde los 10 a los 13 años de la menor.

Todo ocurrió este martes, durante la primera audiencia de debate por el juicio oral y público contra el hijo del integrante de " Los Nocheros", sobre quien pesan dos causas por "abuso sexual con acceso carnal agravado" contra la nieta de la mujer y contra una joven que tenía 19 años al momento de la presunta violación.

El cantante, además, comentó ante el tribunal que presionó "mal" a su hijo para que confesara, si haber tenido éxito. Los fragmentos la declaración del artista ante la Justicia fueron difundidos por el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta.

.

El integrante del grupo "Los Nocheros" creyó en lo que le contó la abuela de la presunta víctima porque la mujer era una "amiga íntima de su esposa", precisó José Fernández, periodista de Salta, en diálogo con Crónica HD.

Por su parte, la nieta de esa mujer, hoy de 19 años, declaró ante el tribunal que sufrió violaciones de parte de Marcos Lautaro que comenzaron cuando ella estaba por cumplir 10 años, en momentos en que se encontraba por entrar a quinto grado del primario; y continuaron hasta poco antes de que cumpliera los 13, cuando estaba en séptimo.

La supuesta víctima aseguró que era una alumna promedio, muy sociable, pero que a partir de los abusos comenzó a tener problemas en el colegio.

.

“Vivía en la Dirección (de la escuela), tenía bajo rendimiento académico y no me llevaba bien con mis compañeros. Me molestaba todo y me sentía incómoda estando con mucha gente. A los problemas los creaba yo”, detalló la joven, consignó Télam.

Asimismo, contó que a partir de los 10 años comenzó a autolesionarse, provocándose cortes en brazos y piernas, y que empezó a sufrir trastornos alimenticios, además de que a los 13 o 14 años le diagnosticaron bulimia y anorexia. La declarante también mencionó que tuvo intentos de suicidio mediante la ingesta de pastillas.

Además de esa caso, Marcos Lautaro está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán -quienes también están siendo juzgados en este debate-, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas contra una joven que por entonces tenía 19 años.