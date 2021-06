A casi siete meses de la muerte de Diego Armando Maradona, la justicia comenzará a desandar el camino y saber lo ocurrió en las últimas horas de la vida del ex capitán de la selección argentina, que falleció el 25 de noviembre del 2020.

Es por eso que los fiscales a cargo de la investigación, Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, comenzarán el lunes próximo a tomar las primeras indagatorias (en la sede de la fiscalía General de San Isidro, calle Acassuso 476) a los dos enfermeros que cuidaron en sus últimas horas de vida a Maradona y a su supervisor, tres de los siete imputados por "homicidio simple son dolo eventual".

Se trata de Ricardo Omar Almirón, Dahiana Gisella Madrid y Mariano Ariel Perroni, todos ellos empleados de la empresa "Medidom", tercerizada por la prepaga Swiss Medical para el cuidado domiciliario de Maradona en la casa del country San Andrés de Tigre, donde había sido trasladado para una supuesta internación domiciliaria y donde falleció el pasado 25 de noviembre.

Cronograma de las indagatorias

1) Ricardo Omar Almirón (38): Era el enfermero que cuidaba a Maradona durante el turno noche y madrugada, será el primero en ser indagado el lunes a las 12 y su defensor es Franco Chiarelli.

¿Qué le imputan los fiscales?: "Omitieron asistir a Diego Armando Maradona los días 24 y 25 de noviembre de 2020, a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento de que muy probablemente tal omisión llevaría al desenlace fatal que finalmente ocurrió".

"En clara complicidad con la finalidad delictiva del plan que ejecutaban los restantes imputados, realizaron chequeos y/o revisaciones deficitarias, ya sea porque no los hacían debidamente o bien porque omitían siquiera ingresar en la habitación".

"Los días previos no pudieron advertir los signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca que ya eran evidentes y detectables".

"Fueron los últimos dentro de un deficiente esquema de atención que tuvieron contacto directo con la víctima, cuando ya había comenzado el período agónico previo al deceso, datado al menos, 12 horas antes del fallecimiento".

¿Qué declaró como testigo?

Según su declaración testimonial de foja 95, fue la última persona en ver a Diego con vida, cuando a las 6.30 de aquel 25 de noviembre, antes del cambio de guardia con la otra enfermera, fue a la habitación y lo notó "durmiendo y respirando normalmente". Reconoció que esa mañana se acercó pero no controló los signos vitales porque según dijo: "Diego no quería que lo molestemos".

Explicó que los primeros días se hacían controles "cada dos horas" pero "Diego se perturbó" por esa situación y luego dejaron de hacerse con esa frecuencia.

Almirón criticó las condiciones de la internación domiciliaria en la que trabajaba, al señalar: "En ningún momento nos indicaron que era un paciente con afecciones cardíacas, nunca vi una epicrisis donde observar sus antecedentes. Solo nos dieron la indicación de la Dra. Agustina (Cosachov) y que básicamente era suministrar medicación psiquiátrica".

Varias ambulancias acudieron al lugar (Télam).

Y agregó: "No contábamos con elementos de emergencia, solo con la posibilidad de activar un código rojo, pero no teníamos los elementos de UTIM, que sería la Unidad de Terapia Intensiva Móvil, que se solicitan para pacientes complejos y que se componen de tubo de oxígeno, cardiodesfibrilador, monitor, etc".

2) Dahiana Gisela Madrid (36): Era la enfermera del turno mañana y tarde, será indagada el miércoles 2 de junio a las 12 y su abogado es Rodolfo Baqué.

¿Qué le imputan los fiscales?: La misma acusación que escribieron para su colega Almirón.

¿Qué declaró como testigo?

En su primera declaración de foja 53 explicó que aquella mañana nunca ingresó a la habitación de Maradona para dejarlo descansar porque sabía que al mediodía venían la psiquiatra y el psicólogo, y relató cómo ella misma encabezó las maniobras de RCP que fueron infructuosas.

Los fiscales la volvieron a citar cuando descubrieron que había escrito un informe para la empresa "Medidom" en el que constaba que aquella mañana había intentado controlar a Maradona y que él se había negado.

Rodolfo Baque defenderá a la enfermera (Archivo).

En esa segunda testimonial a foja 161, reconoció que ese informe era trucho y que lo hizo por pedido de su supervisor, Mariano Perroni.

"Hice un reporte en la casa de Maradona, tras haber declarado en la fiscalía porque es lo que me indicó Mariano, el coordinador. Dije que intenté tomarle los signos vitales y él no me dejó, pero la verdad es que eso no pasó", declaró.

Contó que en las dos semanas que trabajó en lo de Maradona "nunca" llegó a revisarlo, que su función se limitaba a administrar medicación y que con ella el DT de Gimnasia "no tenía buena relación", ya que cada vez que la veía, decía: "A esta piba no la quiero ver, que se vaya".

Dijo que ese día solo a las 7.30 lo escuchó "deambular" e interpretó que era Diego yendo al baño portátil "por el sonido de la chata".

También cargó contra el dispositivo montado en la casa al señalar: "No teníamos oxígeno ni medicación. Por eso hicimos respiración boca a boca. No teníamos elementos para casos de paro".

3) Mariano Ariel Perroni (40): Era el coordinador de enfermeros de la empresa "Medidom" y su abogado es Miguel Ángel Pierri.

¿Qué le imputan los fiscales?: "Teniendo pleno conocimiento de lo que se hacía y de lo que no, en especial del manejo de los enfermeros para con el paciente, completó las planillas de las correspondientes atenciones, omitiendo plasmar sus asientos de forma completa y adecuada, consignando deliberadamente información que no se condecía con el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía".

"El imputado, a sabiendas de la situación de peligro que creaba su comportamiento, apareciendo el resultado como previsible y evitable (...), demostró un comportamiento desinteresado e indiferente frente a la situación de emergencia".

Miguel Ángel Pierri asesora a Mariano Perroni (Archivo).

"Luego de ello, con la intención de ocultar su accionar, los dos enfermeros Madrid y Almirón, en connivencia con Perroni, consignaron falsamente en la hoja de enfermería, que el paciente había sido revisado en diversas oportunidades".

¿Qué declaró como testigo?

A foja 52, se desligó de la atención del exfutbolista, aclaró que nunca fue a la casa de la internación domiciliaria y explicó que sus tareas eran la de "llevar el presentismo, solicitar informes de cambio de guardia y todas cuestiones atinentes a la organización administrativa de personal".

Afirmó que "el grupo realizaba hojas de enfermería en las cuales se plasmaba los controles de signos vitales, la medicación administrada y cómo se lo observó al paciente en la guardia" y que todo ello se lo entregó a otra de las imputadas, Nancy Edith Forlini (52), coordinadora para Swiss Medical de la internación domiciliaria de Maradona y a quien definió como su "superior jerárquico".

Sobre cuál era el estado de salud de Maradona en los días previos al fallecimiento, respondió que solo supo "por comentarios de su mujer" -que era una de las enfermeras que lo atendía los fines de semana-, o "por lo que leía en el grupo de WhatsApp" y que "sabía que tenía días que estaba bien y otros mal y que era muy fluctuante en su estado de ánimo".

En tanto, las otras fechas de indagatorias serán las siguientes: lunes 21 de junio, a las 12: médica Nancy Edith Forlini (52), coordinadora para Swiss Medical de la internación domiciliaria de Maradona, miércoles 23 de junio, a las 12: psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), viernes 25 de junio, a las 12: psiquiatra Agustina Cosachov (36) y lunes 28 de junio, a las 12: neurocirujano Leopoldo Luciano Luque (39).

Causa Maradona: las seis fechas clave de la investigación

A casi siete meses de la muerte de Diego Armando Maradona, existen seis momentos clave analizados por los investigadores para llegar a la imputación por "homicidio simple con dolo eventual", que tiene a siete profesionales de la salud citados a indagatoria.

-30/10/2020 Cumpleaños en la cancha de Gimnasia:

Maradona fue homenajeado por su cumpleaños 60 en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, club al que dirigía. Las autoridades del fútbol argentino le entregaron una serie de plaquetas y regalos pero al "Diez" se lo vio muy deteriorado tanto en su movilidad como en el habla. Tras el homenaje, se retiró a su casa, por entonces en el country Campos de Roca II, en Brandsen, sin ver cómo su equipo derrotó 3 a 0 a Patronato.

El último cumpleaños de Diego Maradona (Archivo).

-04/11/2020 La operación:

Por decisión de su médico de cabecera y principal imputado en la causa, Leopoldo Luque, Maradona fue sometido a una neurocirugía por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. La junta médica luego concluyó que la patología no ameritaba una intervención quirúrgica de urgencia.

Maradona fue operado en la Clínica Olivos (Archivo).

-11/11/2020 La externación y la "internación domiciliaria":

Pese a que la prepaga Swiss Medical le recomendaba continuar el tratamiento de desintoxicación al alcohol de Maradona en un centro especializado, en un documento firmado por Luque, por la psiquiatra Agustina Cosachov y por Jana Maradona -una de la hijas del "Diez"-, se le otorga al DT de Gimnasia la externación de la Clínica Olivos y su traslado a una "internación domiciliaria" en la casa del country San Andrés de Tigre.

-25/11/2020 La muerte de Maradona:

Alrededor de las 11.30 la psiquiatra Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz llegan a la casa de Tigre para tener su visita con Maradona. Cuando ingresan a la habitación, notan que no reaccionaba y comenzaron las maniobras de reanimación. Avisado de lo que sucedía en la casa, el propio Luque realizó a las 12.16 un llamado al 911 pidiendo una ambulancia "urgente" para una persona en paro cardiorrespiratorio. A las 12.17, Maximiliano Pomargo, asistente personal de Maradona, hace el primer llamado a la línea de emergencias de la empresa Swiss Medical. La primera ambulancia llegó a las 12.28 y lo declaran fallecido.

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 (Archivo).

La autopsia se hizo esa tarde y determinó como causa de muerte un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y una "miocardiopatía dilatada". La hora de muerte de Maradona fue fijada en la autopsia a las 12.30.

La investigación:

La Fiscalía General de San Isidro conformó un equipo especial de tres fiscales e inició una investigación por "averiguación causales de muerte".

Tras la autopsia y las primeros testimoniales, entre ellas las de las hijas de Maradona, los fiscales allanaron el 29 de noviembre el domicilio y el consultorio del médico Luque y el 1 de diciembre el de Cosachov. Les secuestraron sus celulares, que fueron piezas clave para reconstruir con sus mensajes lo referente a la atención médica de Maradona.

El juez de Garantías Orlando Díaz caratuló la causa como posible "homicidio culposo" y los fiscales sumaron otros cinco imputados: los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón; el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40); la médica que coordinaba la internación domiciliaria, Nancy Forlini; y el psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz.

-03/05/2021 La Junta Médica:

Tras dos meses de deliberaciones, 17 de los 22 peritos que conformaron la junta médica que analizó las circunstancias de la muerte de Maradona, concluyó que era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de su muerte y calificó al equipo médico tratante como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".

Además, consideraron que el "Diez" "no estaba en pleno uso de sus facultades mentales", que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica.

-19/05/2021 Las imputaciones:

Los fiscales citaron a declaración indagatoria a los siete imputados y agravaron la acusación al considerar la muerte de Maradona como un "homicidio simple con dolo eventual", delito con pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Para los fiscales, los siete imputados colocaron a Maradona "en una situación de desamparo", lo abandonaron "a su suerte", se representaron "resultado mortal", y "continuaron con la atención deficitaria en una internación domiciliaria que no era la apropiada" y "condujeron al fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse".