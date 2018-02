Por el hecho ya había sido detenido un policía del Comando Radioeléctrico al que le imputaron la autoría intelectual del hecho y el jueves, una brigada policial capturó en una casa de zona noroeste a Néstor Hugo S., 46 años y conocido como “Huguito”, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

Según informa el Diario La Capital, el hombre fue sometido a una audiencia imputativa y las seis hermanas de María del Rosario entraron a la sala. Así doce ojos dispararon sus miradas de fuego y odio que atravesaron a “Huguito”.



El hombre, luego de dar sus señas particulares a la jueza Mónica Lamperti, eludió las miradas como si en ese lugar no hubiera nadie. El imputado muestra ojos afiebrados, es rápido para contestar y aseguró que llegó hasta “quinto grado”. Vestido con una bermuda camuflada y una remera escuchó cada palabra y prefirió no declarar.



El fiscal Florentino Malaponte detalló los alcances de la pesquisa ante la jueza con el propósito de pedir la prisión preventiva por el plazo de ley y destacó la “autoría material” del imputado en el homicidio de María del Rosario.



Luego develó la manera en que se encontró y encarceló a Nestor Hugo S. El imputado es muy conocido en el barrio, lo apodan “Huguito”, algunos indicaron que fue o es soldadito de un hombre que vende drogas y que es policía, y que se presume que es la persona que se entregó dos días después del crimen, el suboficial Andrés Nicolás M., sindicado en una audiencia imputativa como el autor intelectual del homicidio.’ “Unas horas después del crimen se recibió en el servicio 911 una llamada anónima que dio los detalles del homicidio y la persona que llamó dijo que no se identificaría por el terror que le daba ser reconocido como denunciante por el transero del barrio”.