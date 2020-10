Un joven, identificado como Santiago Zelarayán, fue detenido el miércoles en la tarde sobre calle Almirante Brown al 100 en la ciudad de Salta, después que, supuestamente, intentara acosar o tocar a una joven que atendía un quiosco en pleno macrocentro local.

Una fuente aseguró que la intervención del padre de la joven comerciante evitó el abuso y al llamar a la policía para poner las quejas, los uniformados de la comisaría 5 cayeron en la cuenta de que el sujeto era reincidente y su último supuesto delito sexual -que terminó en denuncia- lo había realizado en perjuicio de una niña de 12 años, unos días antes.

El sujeto fue conducido, según informaciones, hacia la Alcaidía local y será seguramente indagado en las próximas horas. La detención del sujeto, ampliamente conocido en esa zona del macrocentro salteño al haber sido escrachado por las redes sociales días pasados, justamente por atacar sexualmente a una niña, hizo que varios vecinos residentes en la zona se dirigieran hacia la comisaría 5 para solicitar que se tomen las medidas del caso.

Es así que en horas de la tarde, una mujer mayor de edad, vecina de la zona, se presentó para reconocer al sujeto, de quien se dice es contador público, ya que el miércoles pasado había presentado una denuncia penal por un abuso sufrido por una niña, familiar suya, a quien el sujeto de marras supuestamente atacó delante de ella, tras seguirla por varias cuadras.

El sujeto, al momento de ser trasladado a la comisaría (Captura de TV).

La mujer en diálogo con El Tribuno dijo que de tanta rabia e impotencia y con ayuda de vecinos, lograron dar con el sujeto en esa noche (martes 29) y que al llegar al domicilio de vecino, su padre le dijo que no era la primera vez que reclamaban una acción de ese tipo. “Las redes sociales estallaron, y varias mujeres lo reconocieron”, dijo la joven.

Indignación social

Así dieron a conocer el hecho sufrido por la niña a través de las redes sociales: “Ayer martes a las 20 caminaba con mi primita y mi perra por Brown y Belgrano, cuando este degenerado, después de seguirnos una cuadra, se nos acercó y la tocó a mi primita. En ese momento mi única reacción fue empezar a gritar y a putearlo mientras él se iba caminando como si nada. Unos vecinos de la zona al escuchar mis gritos salieron a correrlo pero no lo alcanzaron. Después, gracias a los vecinos y a la policía, pudimos dar con la identidad”.

“Su padre salió a defenderlo y a pedir disculpas con la excusa de que tiene problemas psiquiátricos. No quería que le haga denuncia, porque él la pasa mal y le da vergüenza”.

Tratamiento urgente

Para la joven que se animó a denunciar el ataque que sufrió su familiar en plena vía pública, el sujeto y vecino debiera ser imputado y tratado con urgencia e impedir que siga atacando a las jóvenes.

“Hoy parece algo simple, pero no lo es. No sé por qué, si por las redes muchos ya lo reconocieron y aseguran que hubo denuncias, el sujeto no tiene antecedentes. Eso es peor aún ¿Acaso tiene protección?”, dijo.

“Si el tipo tiene problemas psiquiátricos tiene que estar encerrado y medicado. No en la calle tocando mujeres y mucho menos nenas que no se pueden defender”, agregó.

“Yo fui y de frente lo reconocí, porque cuando nos atacó el caminaba delante nuestro se dio vuelta y vino directamente a agredir sexualmente a mi primita”, finalizó diciendo.