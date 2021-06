"Queda un camino muy largo por recorrer, pero no estoy sola y tengo las herramientas. Estoy se va a hacer Justicia por Pilar", dijo a cronica.com.ar Adriana Chiaverano tras enterarse de la detención de Patricio Leonel Reynoso, el sospechoso del femicidio de su hija Pilar Riesco.



Reynoso se entregó en las últimas horas en la División Homicidios de la Policía de la Ciudad en Palermo junto su abogado defensor, tras la Justicia haberlo declarado en rebeldía.

"Llamé para preguntar si había novedades y me dijeron que lo habían atrapado. Si se entregó es porque estaba cercado. Sabimos que no estaba muy lejos, aportamos las pruebas a la Policía. Nunca se hubiera entregado si no se sentía cercado. El no se iba a poner disposición de la Justicia", sostiene la mamá.

"Mi hija no se merecía lo que pasó. Si me quedo en este mundo es para hacer Justicia por ella y por todas las demás. Para que no haya ni una más Pilar, pero también para que se logre justicia por todas ellas. Hay muchas que hacen denuncias por violencia de género y nadie les hace caso. Los botenes antipánico no sirven para nada", afirma la mamá de Pilar, que tenía 21 años.

"Muchas cosas en la Justicia que no están funcionando. Lo viví en carne propia. Ni leyeron la causa. Tuve que luchar para revertir lo que querían dejar como un suicidio. Hay mucha gente que pasa lo mismo que yo. No podemos vivir así, sin Justicia. Los jueces que no hacen bien su trabajo no pueden seguir ejerciendo", dice Adriana que integra el grupo de Familiares Atravesados por el Femicidio.

Reynoso (32), por quien se ofrecía una recompensa de un millón y medio de pesos por datos por su paradero, quedó detenido a disposición de la jueza en lo Criminal y Correccional 51, Graciela Angulo de Quinn, quien lo tiene imputado en la causa por "homicidio calificado por el vínculo y por haber mediado violencia de género", delito que prevé una pena de prisión perpetua.

Reynoso también había ingresado a la lista de alertas rojas de los más buscados por Interpol.

Había estado detenido un tiempo por la muerte de Pilar y, luego, fue excarcelado por decisión de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que consideró que no había mérito suficiente como para mantenerlo con prisión preventiva.



Pero con el correr de la pesquisa se sumaron elementos probatorios presentados por la madre de la víctima que llevaron al Ministerio Público a solicitar nuevamente su arresto, que fue concedido por la magistrada de la causa.



El domingo 15 de marzo de 2020, cuando la joven cayó del balcón del departamento "E" del cuarto piso de la calle Alagón 305, en Nueva Pompeya.



Según la pesquisa, Reynoso había regresado de bailar a las 8, se acostó a dormir y cuando se despertó comenzó una discusión prolongada con su novia.

El imputado afirmó que Riesco comenzó a increparlo, a gritarle, a decirle que no lo quería, que incluso en un momento le arrojó un portarretrato con una foto de ellos y que luego fue al balcón y se tiró al vacío.



Sin embargo, para la querella, Reynoso "le propinó golpes varios" que le causaron "múltiples" lesiones.