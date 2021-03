Luego de una larga investigación, un hombre fue detenido en la localidad bonaerense de Bahía Blanca, acusado de haber abusado sexualmente en numerosas oportunidades a una menor a la que llevaba a la escuela en un auto que funcionaba como falso remís.

Según la denuncia, los hechos transcurrieron entre el 29 de noviembre de 2008 y el 28 de noviembre de 2011. En ese período el acusado, Guillermo Vallejos, aprovechaba los trayectos en los que la menor quedaba a su cargo para abusar de ella desde sus 12 hasta sus 15 años.

.

“La causa comenzó a ser investigada en el año 2019, situación por la cual tras distintas pericias y testimonios, entre otros, se ordenó la detención del remisero”, señaló una fuente cercana a la causa. Así, Vallejos enfrentará cargos por “abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la situación de guarda” y fue trasladado a una comisaría por orden del Juzgado de Garantías 3, a cargo de Susana Calcinelli.

El calvario, en primera persona

"Hoy digo con 24 años, un nudo en la panza y los ojos llenos de lágrimas que me alegro de no haber sido UNA MENOS. A continuación voy a contar lo que me hizo este hombre que se llama GUILLERMO VALLEJOS durante años en mi infancia y adolescencia. Me cuesta mucho hablar todavía", comenzó diciendo la víctima.

.

"Después de más de 10 años me animé a denunciarlo, antes no lo hacía por miedo. Cuando tenía 11 años me llevaba a la escuela con otros chicos. Él era “remis trucho de villa delfina”, siempre me decía que me siente en el asiento delantero. Al principio todo era normal, al menos para mi inocencia de esa edad. Luego empezó a hacerme “regalitos” me daba golosinas, chocolates y me decía que no diga nada sobre lo que me hacía", agregó.

En tanto, continuó: "Un día pasó lo peor cuando me traía de la escuela (sola). Se desvió del camino hacia un descampado donde me hizo besarlo a la fuerza y me manoseaba, esto paso en reiteradas ocasiones hasta que, en una de ellas, abusó de mi. Siempre me tuvo amenazada diciéndome que no cuente nada. Diciendo que se había retrasado en entregar a otros chicos en la casa y por eso llegaba más tarde a la mía".

.

"Cuando fui creciendo empecé a tomarme el colectivo para ir a la escuela, siempre le tuve terror. Se me aparecía en las paradas del colectivo queriendo llevarme a mi casa y yo obviamente siempre le decía que no. Se me aparecía en la esquinas cuando iba al gimnasio, sabía mis horarios y mis caminos. Era obvio que me perseguía. Siempre acosándome y queriendo que me vaya en el auto con él después todo lo que ya había pasado", explicó y detalló: "El sabía que yo no hablaba por miedo y también pensó que nunca iba a hablar con nadie de esto. Hasta hace dos años atrás que yo salí a caminar con mis perros y se me apareció en una calle que no es transitada de nuevo diciéndome “vení vení”, incentivándome otra vez a que me suba a su auto".

Por último, precisó: "En ese momento caminé lo más rápido que pude con mis dos perros que eran mi único resguardo y llamé a mi actual pareja llorando, le conté que me estaba siguiendo y ahí le dije todo (jamás me había animado a tocar este tema ni con él ni con nadie). (...) Pasé por varias etapas de declaración en una causa que fue caratulada como “ABUSO SEXUAL ALTAMENTE ULTRAJANTE “. Este sujeto cuando tenía la detención estuvo prófugo de la justicia hasta el día de hoy. Que lo encontraron y está preso!!!!!!!! Espero que se siga haciendo justicia, y también pido que si alguna chica viajó con él y él le hizo algo, que se comunique conmigo. Anímense a hablar por favor este sujeto tiene que pagar por todo el daño que me hizo y nos hizo porque seguro que no soy la única”.